باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت عمدهفروشی روغن موتور به سرعت در حال افزایش است و برخی از مدیران اجرایی این صنعت نسبت به کمبود قریبالوقوع ناشی از جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران هشدار میدهند.
آسیبهای واردشده به تاسیسات کلیدی در غرب آسیا و بستهشدن تنگه هرمز دست به دست هم دادهاند تا وضعیتی بسیار خطرناک را در این بخش کوچک، اما حیاتی از بازار نفت ایجاد کنند.
خطر اصلی این است که برخی از پرمصرفترین انواع روغن موتور با کمبود شدید مواجه شوند؛ موضوعی که رانندگان را مجبور میکند تعویض روغن خودروی خود را به تعویق بیندازند یا به روانکنندههای با کیفیت پایینتر متوسل شوند.
هالی آلفانو، مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان مستقل روانکننده، به شبکه سیانان گفت: «ما بدون شک با کمبود عرضه مواجه هستیم. این یک هرجومرج تمامعیار است و به سرعت حل نخواهد شد. ممکن است یک سال یا بیشتر طول بکشد تا شاهد گشایش واقعی باشیم.»
تام گلین، رئیس و بنیانگذار شرکت «پترولیوم ترندز اینترنشنال» و ناشر مجله تخصصی «جوبرز ورلد» در صنعت روغن موتور، افزایش چشمگیر و مکرر قیمت این روغنها را از زمان آغاز جنگ مستند کرده است.
گلین به سیانان گفت: «سه دور افزایش قیمت در عرض دو ماه و نیم گذشته بیسابقه است و حجم این افزایش خیرهکننده است. من از سال ۱۹۷۹ در این حرفه هستم و تا به حال چنین چیزی ندیدهام.»
در شرایط عادی، تولیدکنندگان روغن موتور قیمتهای خود را برای توزیعکنندگان ۷۰ تا ۸۰ سنت در هر گالن افزایش میدهند، اما به گفته گلین، امسال برخی از تولیدکنندگان قیمتهای خود را برای توزیعکنندگانی که به صورت عمده خرید میکنند، ۵ دلار یا بیشتر در هر گالن افزایش دادهاند.
این افزایش قیمتها ناشی از ترکیبی از بالا رفتن قیمت نفت خام، روغنهای پایه، افزودنیها، حملونقل، بستهبندی و خدمات لجستیکی است.
مشکل تنها به افزایش قیمتها محدود نمیشود؛ انجمن بینالمللی روغن موتور نسبت به «کمبود قریبالوقوع» روغنهای موتور با گرانروی (ویسکوزیته) پایین، از جمله ۰W-۱۶، ۰W-۸ و ۰W-۲۰ که مهمترین انواع روغن موتور موجود در بازار امروز هستند، هشدار میدهد.
بر اساس دادههای شرکت پترولیوم ترندز اینترنشنال، این نوع روغنها بهترین انتخاب برای خودروهای مدرن هستند و حدود یکسوم از کل تقاضای روغن موتور خودروهای سواری را در سال گذشته به خود اختصاص دادهاند.
منبع: سی ان ان