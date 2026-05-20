باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - مدیر منطقه کردستان در مراسم افتتاح این جایگاه با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در زمینه تأمین و توزیع سوخت در شهرستان مریوان، به تلاشهای صورتگرفته برای جانمایی و احداث جایگاههای عرضه سوخت با هدف تسهیل دسترسی شهروندان اشاره کرد.
جلال حمهحسنی با بیان اینکه جایگاه گاران هفتمین جایگاه عرضه فرآوردههای نفتی در شهرستان مریوان است، گفت: این جایگاه در زمینی به مساحت ۱۵ هزار مترمربع احداث شده و نقش مهمی در بهبود خدماترسانی به شهروندان و مسافران این منطقه خواهد داشت.
وی با تأکید بر اهمیت تأمین و توزیع مناسب سوخت در توسعه زیرساختهای اقتصادی و تولیدی استان افزود: جایگاه عرضه فرآوردههای نفتی گاران، نودوسومین جایگاه عرضه سوخت در استان کردستان به شمار میرود.
مدیر منطقه کردستان همچنین در تشریح مشخصات فنی این جایگاه اظهار کرد: این مجموعه دارای یک سکوی عرضه بنزین با ۲ پمپ دو نازله و یک سکوی عرضه نفتگاز با دو تلمبه دو نازله است.
حمهحسنی با اشاره به هزینه ۱۲۰ میلیارد تومانی برای احداث این جایگاه و ایجاد زمینه اشتغال برای ۱۰ نفر، افزود: این جایگاه بر اساس آخرین استانداردهای زیستمحیطی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست احداث شده و دارای چهار مخزن ذخیره با ظرفیت مجموع ۹۰ هزار لیتر بنزین و ۹۰ هزار لیتر نفتگاز است.