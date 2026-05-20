با حکم وزیر ورزش، معاون توسعه ورزش قهرمانی به عنوان سرپرست تیم اعزامی به قرقیزستان منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- با دستور دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، سید محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان به عنوان سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۶ منصوب شد.

ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر در ۴۳ رشته مدالی و ۱۴ رشته نمایشی با حضور نمایندگانی از سراسر دنیا از ۵ تا ۱۵ شهریور ماه در قرقیزستان برگزار شود.

حضور کاروان ورزش روستایی و عشایری ایران برای ششمین دوره این مسابقات تا کنون در ۱۴ رشته که زیر مجموعه فدراسیون‌های کشتی، بدنسازی و پرورش اندام، انجمن‌های ورزشی، زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، تیراندازی با کمان، سوارکاری و ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی و انجمن کوراش هستند نهایی شده است.

با نظر وزیر ورزش و جوانان قرار است کاروانی مقتدر و با ترکیب کامل راهی این آوردگاه شود.

برچسب ها: شروین اسبقیان ، احمد دنیا مالی
خبرهای مرتبط
اسبقیان: تاج و فدراسیون فوتبال با وزارت ورزش هماهنگ هستند
توسط اسبقیان؛
حکم سرپرست انجمن سپک‌تاکرا اهداء شد
اسبقیان:
تصمیم نهایی درباره حضور تیم ملی در جام جهانی را مراجع ذیربط می گیرند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمریکایی‌ها برای عدم نتیجه گیری ایران در جام جهانی کارشکنی می‌کنند
دلایلی که لیگ بیست و پنجم فوتبال نیمه تمام باقی می‌ماند
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به تعویق افتاد
آخرین اخبار
منچستریونایتد قرارداد مایکل کریک را تمدید کرد
عنابی ها، از خاطرات ۲۰۲۲ تا رویای شگفتی سازی در آمریکا
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به تعویق افتاد
ایران میزبان وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۸ شد
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
دلایلی که لیگ بیست و پنجم فوتبال نیمه تمام باقی می‌ماند
آمریکایی‌ها برای عدم نتیجه گیری ایران در جام جهانی کارشکنی می‌کنند
واکنش باشگاه پرسپولیس درباره بازگشت ترابی و اسماعیلی فر به سرخپوشان
بازدید معاون وزیر ورزش از زمین گلف انقلاب + فیلم
النصر بعد از ۷ سال فاتح لیگ عربستان شد
مدال نقره بانوی پاراوزنه بردار ایران در مسابقات آزاد الجزایر
علوی: قرارداد نهایی برای دیدار با مالی هنوز نهایی نشده است
جمهوری چک؛ تیمی که می‌خواهد دوباره نامش را در جام جهانی زنده کند
آغاز درمان روزبه چشمی پس از آسیب‌دیدگی همسترینگ
دعوت شهریار مغانلو به تیم ملی فوتبال ایران
مجوز حرفه‌ای پرسپولیس صادر شد
مجوز حرفه‌ای استقلال صادر شد
انگیزه‌بخشی به نوجوانان والیبال ایران؛ عبادی‌پور به اردوی ارومیه آمد
بعد از ۱۶ سال بازگشت «بافانا بافانا» به جام جهانی