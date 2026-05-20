با حکم وزیر ورزش، معاون توسعه ورزش قهرمانی به عنوان سرپرست تیم اعزامی به قرقیزستان منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- با دستور دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، سید محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان به عنوان سرپرست کاروان ورزش ایران در بازیهای جهانی عشایر ۲۰۲۶ منصوب شد.
ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر در ۴۳ رشته مدالی و ۱۴ رشته نمایشی با حضور نمایندگانی از سراسر دنیا از ۵ تا ۱۵ شهریور ماه در قرقیزستان برگزار شود.
حضور کاروان ورزش روستایی و عشایری ایران برای ششمین دوره این مسابقات تا کنون در ۱۴ رشته که زیر مجموعه فدراسیونهای کشتی، بدنسازی و پرورش اندام، انجمنهای ورزشی، زورخانهای و کشتی پهلوانی، تیراندازی با کمان، سوارکاری و ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومی محلی و انجمن کوراش هستند نهایی شده است.
با نظر وزیر ورزش و جوانان قرار است کاروانی مقتدر و با ترکیب کامل راهی این آوردگاه شود.