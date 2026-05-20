سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی گفت: با توجه به افزایش دمای هوا ، نیازمند همکاری مردم، گردشگران و بهره‌برداران برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به افزایش دما و شرایط جوی گرم این روز‌ها، از مردم، ساکنان مناطق جنگلی و مرتعی، بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی و گردشگران خواست تا در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع استان نهایت همکاری را داشته باشند.

کرباسچی با بیان اینکه با افزایش دمای هوا، احتمال بروز آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع خراسان جنوبی بیشتر می‌شود، گفت: در همین راستا یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان در حالت آماده‌باش قرار گرفته و از عموم مردم نیز انتظار می‌رود در مراقبت از این عرصه‌ها حساسیت بیشتری داشته باشند.

وی رعایت نکات ایمنی در طبیعت را بسیار ضروری دانست و از شهروندان خواست از هر اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز حریق باشد، خودداری کنند؛ از جمله روشن کردن آتش در طبیعت، رها کردن سیگار یا کبریت و آتش زدن بقایای زمین‌های کشاورزی.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی همچنین تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش، موضوع باید بلافاصله گزارش شود و مردم از تردد غیرضروری در مناطق جنگلی و مرتعی پرهیز کنند. همچنین در صورت روشن کردن آتش، اطمینان از خاموش شدن کامل آن ضروری است.

کرباسچی در پایان با تأکید بر اینکه جنگل‌ها و مراتع، امانتی برای آیندگان هستند، از مردم خواست گزارش‌های مربوط به تخریب، تصرف، قطع درختان جنگلی و حریق را از طریق سامانه‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ اطلاع دهند.

برچسب ها: منابع طبیعی ، جنگل ، آتش سوزی
