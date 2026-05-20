در مراسمی به ۸ خانواده خوش جمعیت چالدرانی زمین رایگان اعطا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مهدی معصومی رئیس اداره راه و شهرسازی چالدران در این مراسم اظهار کرد: این طرح در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت باحضور مسوولان شهرستانی در فرمانداری چالدران برگزار شد.

وی افزود: در این طرح برای ۸ خانوار متقاضی واجد شرایط زمین به مساحت هر قطعه ۲۵۰ مترمربع جهت احداث واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن تخصیص داده شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان چالدران گفت: واحدهای مسکونی این طرح جهت احداث به صورت ۲ طبقه اجرایی خواهد شد.

گفتنی است در ادامه این جلسه که با حضور فرماندار و مسوولان شهرستانی برگزار شد اسناد اراضی واگذاری به متقاضیان طرح جوانی جمعیت واگذار شد.

پیش از این نیز ۱۸ قطعه برای ۳۶ نفر از متقاضیان طرح جوانی جمعیت زمین واگذار شده است.

برچسب ها: اعطای زمین ، راه و شهرسازی
