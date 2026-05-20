باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران به یکی از مهمترین مصوبات سفر استانی اشاره کرد و گفت: طراحی آزادراه شرق به غرب و همچنین راهآهن شرق به غرب از جمله طرحهای مهمی است که در جریان سفر استانی و مذاکرات انجامشده با دکتر پزشکیان، دستور آغاز مطالعات آن صادر شده است.
او با تأکید بر مشکلات موجود در کریدور شرق به غرب استان، افزود: با توجه به چالشهای متعدد در حوزه حملونقل، مقرر شده مطالعات جامعی برای این مسیر انجام شود.
یونسی رستمی ادامه داد: گروه صنعتی گروه مپنا برای اجرای مطالعات این طرح اعلام آمادگی کرده و جلسات مربوطه نیز برگزار شده است.
استاندار مازندران ابراز امیدواری کرد: تا پایان امسال، با نهایی شدن مطالعات، زمینه آغاز این طرح بزرگ استانی که میتواند بخش قابلتوجهی از مشکلات حملونقل مازندران را در قالب کریدور شرق به غرب برطرف کند. فراهم شود.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران