بر اساس مصوبه وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با ۳.۲ درصد چربی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس مصوبه شانزدهمین کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالا‌های کشاورزی در روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با ۳.۲ درصد چربی ۶۰ هزار ۵۰۰ تومان و هر یک دهم درصد چربی ۶۵۰ تومان تعیین شده است.

همچنین با توجه به اعلام قیمت شیر خام درب دامداری مقرر شد قیمت اقلام لبنی با همکاری تشکل‌ها و انجمن‌ها در هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام لازم صورت گیرد.

در جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالا‌های کشاورزی پیشنهاد انجمن صنایع لبنی ایران مبنی بر تهیه دستورالعمل واحد برای صنایع تولید کننده محصولات لبنی جهت تنظیم بازار و رفع نارسایی‌های کنونی مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین مقرر شد انجمن صنایع لبنی نسبت به تهیه دستور العمل و ارائه آن به وزارت جهاد اقدام کند.