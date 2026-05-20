باشگاه خبرنگاران جوان _ رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز از اجرای طرح «نوید زندگی» ویژه دختران تحت حمایت در آستانه ازدواج خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای مهارت‌های زندگی مشترک، ترویج ازدواج آگاهانه و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح استان در حال اجراست.

رضا البرزی با اشاره به اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی جامعه هدف، طرح سراسری «نوید زندگی» را برای دختران تحت حمایت در آستانه ازدواج اجرا می‌کند.

وی افزود: این طرح با محوریت آموزش مهارت‌های ارتباطی، انتخاب آگاهانه همسر، تحکیم بنیان خانواده، ارتقای سواد ارتباطی و افزایش آگاهی‌های لازم برای زندگی مشترک طراحی شده و نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با خانواده خواهد داشت.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز تصریح کرد: در استان البرز حدود ۲۸۰۰ نفر از دختران تحت حمایت در رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال مشمول اجرای این طرح هستند که آموزش‌های لازم را در قالب کارگاه‌های حضوری، دوره‌های تخصصی و برنامه‌های فرهنگی دریافت می‌کنند.

البرزی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها با بهره‌گیری از اساتید و مشاوران تخصصی حوزه خانواده و ازدواج برگزار می‌شود و تلاش شده آموزش‌ها متناسب با نیازهای واقعی جوانان و شرایط زندگی امروز ارائه شود.

وی تأکید کرد: توجه به مسائل فرهنگی، تحکیم خانواده و ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی مددجویان از اولویت‌های مهم کمیته امداد است و اجرای طرح‌هایی مانند «نوید زندگی» می‌تواند زمینه‌ساز ازدواج پایدار، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش امید و آرامش در میان خانواده‌های تحت حمایت باشد.

منبع: کمیته امداد البرز