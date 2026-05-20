باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید محمد حسینی در دومین همایش «حکمرانی مطلوب در تمدن نوین اسلامی» که در شیراز برگزار شد، در سخنانی با موضوع «نگاه تمدنی شهید آیتالله رئیسی به حکمرانی» اظهار کرد: لازم است تمامی اقدامات و دستاوردهای نظام بهصورت دقیق به مردم معرفی شود و هر یک از خدمات ارائهشده، مستندسازی و بهدرستی برای افکار عمومی تبیین شود.
او با بیان اینکه شهید رئیسی در پی تحقق دولتی در تراز انقلاب اسلامی بود، افزود: تلاش ایشان حرکت کشور به سمت شکلگیری دولت اسلامی بود و بیتردید در صورت تحقق این هدف، آثار و برکات آن در جامعه نیز نمایان خواهد شد.
معاون امور مجلس رئیسجمهور در دولت سیزدهم تصریح کرد: مدیران اگر مطابق آموزههای دینی رفتار کنند، مردم نیز با آنان همراه خواهند شد. کارآمدی دولت اسلامی باید در میدان عمل اثبات شود، چرا که صرف بیان و شعار، تحقق این مهم را تضمین نمیکند.
حسینی با اشاره به رویکرد اجرایی شهید رئیسی گفت: ایشان بر تکمیل پروژههای عمرانی در سراسر کشور تأکید داشت و معتقد بود طرحها باید به سرانجام برسد و در خدمت مردم قرار گیرد، حتی اگر به نام دیگران ثبت شود.
او ادامه داد: دولت اسلامی در پرتو باورهای دینی معنا مییابد و اگر این اعتقاد در میان مسئولان وجود داشته باشد، تلاش و مجاهدت خستگیناپذیر خواهد بود؛ موضوعی که شهید رئیسی به آن ایمان داشت.
معاون امور مجلس رئیسجمهور در دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: هرجا از عمل به رهنمودهای امامین انقلاب فاصله گرفتیم، همان نقطه منشأ آسیب شد و روند امور نیز با اختلال مواجه گردید.
حسینی با اشاره به سادهزیستی شهید رئیسی اظهار داشت: کسی که دیگران را به انضباط و صرفهجویی دعوت میکند، باید خود پیشگام در عمل به این اصول باشد. صداقت و پایبندی ایشان به این ارزشها، کلامش را اثرگذار کرده بود.
او افزود: شهید رئیسی بر کرامت انسانی تأکید داشت و با روحیهای مردمی و دغدغهمند، در عرصههای داخلی و خارجی با اقتدار ورود میکرد و بسیاری از امور را به سرانجام رساند.
معاون امور مجلس رئیسجمهور در دولت سیزدهم با اشاره به رویکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم گفت: در دوران ریاستجمهوری شهید رئیسی، سیاست خارجی کشور از تمرکز محدود بر چند کشور اروپایی فاصله گرفت و رویکردی متوازن در پیش گرفته شد.
او ادامه داد: توسعه روابط با چین، روسیه و کشورهای همسایه، عضویت در سازمان همکاری شانگهای و بریکس، از جمله دستاوردهای مهم آن دوره بود.
حسینی همچنین اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان سدی مستحکم در برابر گسترش ناتو به سمت شرق آسیا عمل میکند و در تحولات اخیر منطقهای نیز جایگاه راهبردی خود را حفظ کرده است.
او با اشاره به سفرهای استانی شهید رئیسی گفت: ایشان در سال نخست ریاستجمهوری به تمامی استانهای کشور سفر کرد و با نمایندگان مجلس دیدار داشت؛ نظمی که در پیگیری امور وجود داشت، موجب توجه همزمان به مسائل مختلف کشور میشد.
معاون امور مجلس رئیسجمهور در دولت سیزدهم در پایان تأکید کرد: شهید رئیسی بر این باور بود که ادیان الهی برای تحقق عدالت آمدهاند و با هرگونه رانتخواری و فساد بهشدت مخالفت داشت و بر برخورد قاطع با مفسدان تأکید میکرد.