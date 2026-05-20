باشگاه خبرنگاران جوان - انسولین نوومیکس یک نوع انسولین ترکیبی است که برای کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت توسط پزشکان تجویز می‌شود. این دارو به کنترل بهتر نوسانات قند خون کمک می‌کند و خطر ابتلا به عوارض دیابت مانند بیماری‌های قلبی، کلیوی و چشمی را کاهش می‌دهد. اما مدتی است بیماران دیابت با افزایش قیمت این دارو در داروخانه‌ها مواجه شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام من انسولین نوومیکس تا ماه پیش با بیمه ۵ قلم به قیمت ۲۹۸ هزار تومان خریدم، اما امروز با بیمه به قیمت یک میلیون و ۳۵۱ هزار تومان افزایش یافته است. این همه گرانی چه کار کنیم؟

