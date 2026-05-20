سرپرست باشگاه استقلال درخواست پرسپولیس از پزشکیان برای تعیین تکلیف نمایندگان ایران را مصداق دخالت دولت دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی تاجرنیا، رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، به انتشار نامه یکی از باشگاههای لیگ برتری پرسپولیس خطاب به رئیسجمهور و درخواست از عالیترین مقام اجرایی کشور برای ورود به موضوع تعیین نمایندگان فوتبال ایران در رقابتهای آسیایی واکنش نشان داد.
وی گفت: فارغ از هر نیت و انگیزهای، چنین اقدامی یک پرسش اساسی را پیش روی جامعه فوتبال قرار میدهد، اینکه آیا حل اختلافات و مطالبات ورزشی باید از مسیر نهادهای تخصصی فوتبال پیگیری شود یا از مسیر مداخله سیاسی؟
سرپرست باشگاه استقلال در ادامه با اشاره به مقررات بینالمللی فوتبال تصریح کرد: پاسخ این سؤال در اساسنامه فیفا و AFC کاملاً روشن است. فیفا و AFC سالهاست بر اصل بنیادین استقلال نهادهای فوتبالی تأکید دارند و مطابق مواد ۱۴ و ۱۹ اساسنامه فیفا، فدراسیونهای عضو موظفند امور خود را مستقل و بدون نفوذ اشخاص ثالث اداره کنند، موضوعی که هرگونه دخالت دولتها یا نهادهای سیاسی در تصمیمات فوتبالی را میتواند با تبعات انضباطی، از جمله تعلیق، مواجه کند.
تاجرنیا همچنین با اشاره به مفاد اساسنامه AFC گفت: تصمیمات مرتبط با مسابقات، سهمیهها و نمایندگان کشورها باید صرفاً بر اساس ضوابط ورزشی، مقررات مصوب و سازوکارهای حقوقی فوتبال اتخاذ شود، نه از طریق فشار سیاسی، رسانهای یا مداخلات بیرونی. اعتراض به فرآیندها و تصمیمات، حق طبیعی هر باشگاه است، اما مسیر این اعتراضها مشخص است و باید از طریق فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، کمیتههای قضایی و در نهایت مراجع بینالمللی پیگیری شود.
وی تأکید کرد: دعوت از مقامات سیاسی برای ورود به چنین موضوعاتی نه تنها کمکی به عدالت فوتبالی نمیکند، بلکه میتواند اصل عدالت را نیز زیر سؤال ببرد، چرا که عدالت زمانی معنا پیدا میکند که همه در برابر قانون برابر باشند و سطح دسترسی به قدرت سیاسی، تعیینکننده نباشد.
سرپرست باشگاه استقلال با تأکید بر اینکه فوتبال ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ استقلال، احترام به قانون و پرهیز از سیاسیسازی ورزش است، گفت: اگر قرار باشد هر اختلاف فوتبالی با نامهنگاری به مقامات دولتی حل شود، فردا دیگر از استقلال نهاد فوتبال چیزی باقی نخواهد ماند. دفاع از استقلال فوتبال، دفاع از یک باشگاه یا یک رنگ نیست، بلکه دفاع از اعتبار فوتبال ایران است.
منبع: باشگاه استقلال