باشگاه خبرنگاران جوان - کریم نصیریان گفت: دانشگاه ملی مهارت استان ۲ مرکز پسران و دختران در اردبیل و یک مرکز پسران در خلخال دارد و ۲ هزار دانشجو در ۳۶ رشته کاردانی و کارشناسی تحصیل میکنند.
او افزود: این دانشگاه که پیشتر با عنوان فنی و حرفهای شناخته میشد و تاسیس آن در اردبیل به سال ۱۳۷۵ برمیگردد، تنها دانشگاه دولتی است که از دانشجویان شهریهای دریافت نمیکند و همه رشتههای آموزشی آن مهارت محور است.
رییس دانشگاه ملی مهارت واحد اردبیل بیان کرد: یکی از مزیتهای این دانشگاه این است که نزدیک به ۷۰ درصد سرفصلها مربوط به درسهای عملی و کارگاهی است و بخش قابل توجهی از دانشجویان پس از فراغت از تحصیل در واحدهای دیگر شاغل شدند و یا به عنوان کارفرما برای سایرین فرصت شغلی ایجاد کردند.
نصیریان در ادامه افزود: مزیت دیگر دانشگاه ملی مهارت این است که دانشجویان در کوتاهترین زمان ممکن میتوانند با گرفتن مدرک کاردانی یا کارشناسی وارد بازار کار شوند؛ همچنین با پیگیری رییس دانشگاه دانشآموختگان رشتههای تاسیسات، طراحی، برق و مکانیک که به حوزه مهندسی مرتبط هستند، میتوانند حق امضا دریافت کنند.
