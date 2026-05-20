بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، زمان دقیق برگزاری کنکور و پذیرش دانشجو معلمان برای سال ۱۴۰۵ در هر یک گروه‌های آزمایشی یک هفته قبل از آزمون اعلام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برای پذیرش در رشته‌های باآزمون در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، روزانه-غیردولتی، مجازی غیرانتفاعی، مشترک، پردیس خودگردان و شهریه‌پرداز، دانشگاه پیام‌نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و رشته‌های تحصیلی باآزمون دانشگاه آزاد اسلامی از روز یکشنبه هفته گذشته منحصراً از طریق تارنمای این سازمان به نشانی www.sanjesh.org آغاز شد و این مهلت روز شنبه دوم خرداد ماه پایان می‌پذیرد؛ لذا متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در این آزمون ثبت‌نام نمایند.

در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برای همه متقاضیان، سابقه تحصیلی پایه یازدهم (برای هر دو نظام آموزشی ۶-۳-۳ و سالی واحدی) و سابقه تحصیلی پایه دوازدهم (برای نظام آموزشی ۶-۳-۳) و سابقه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی (برای نظام آموزشی سالی واحدی) با تاثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می‌شود.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی هر یک از پایه‌های یازدهم و دوازدهم برای هر دو نظام آموزشی ۶-۳-۳ و سالی واحدی در هر یک از گروه‌های آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ است.

سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی ۴۰ درصد و در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی ۷۰ درصد است.

نظرات کاربران
ناشناس
۱۵:۵۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
یعنی فکر کنم خیلی فکر کردید و ساعت ها کار کارشناسی انجام دادید برای اینکه یک هفته قبلش اعلام کنید؟روحیه و تلاش و استرسی که به عزیزای ما وارد میشه هیچی؟؟؟؟؟ یعنی چی یک هفته قبلش؟ شما واقعا کارشناسید؟ بچه های خودتون کنکوری نیستند؟لابد از رانت استفاده میکنید و خودتون زمان کنکور رو میدونید ولی مردم عادی باید چند روز قبلش بدونن؟این کار واقعا ظلمه در حق بچه هایی که تو این شرایط سخت درس میخونن.چرا یه کم انصاف ندارید؟
ناشناس
۱۴:۳۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اونی که این حرف و زده درکی از کنکور نداره
واقعا که
ناشناس
۱۳:۳۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
چه کاریه نیم ساعت قبل از آزمون اعلام کنید سریع اسنپ میگیریم خودمون رو به آزمون می رسونیم . هرروز یه حرف
