اورونوف، وینگر تیم پرسپولیس، پس از سه ماه استراحت و بازگشت به تمرینات گروهی، دچار مصدومیت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اوستون اورونوف، بازیکن تیم پرسپولیس، پس از سه ماه تعطیلی لیگ ایران، به تمرینات گروهی تیمش بازگشته بود. اما متأسفانه او در همین دوره دچار مصدومیت شد. رسانه‌های رسمی ازبکستان خبر دادند که اورونوف در تمرینات سه‌شنبه شرکت نکرد و نتوانست تمرینات تیم را همراهی کند.

در ماه‌های گذشته، اورونوف به صورت انفرادی تمرین می‌کرد و هیچ‌گونه مصدومیتی نداشت؛ به همین دلیل فابیو کاناوارو، سرمربی پرسپولیس، او را در لیست بازی‌های تیم قرار داده بود. اما حالا این مصدومیت جدید باعث شده تا نگرانی‌ها درباره حضور اورونوف با آمادگی کامل در جام جهانی افزایش یابد.

به نظر می‌رسد نوع مصدومیت او کشیدگی عضلانی باشد، اما هنوز مشخص نیست که آیا او برای دیدار‌های دوستانه با کانادا و هلند آماده خواهد شد یا خیر. این وضعیت می‌تواند تأثیر مستقیمی بر برنامه‌های تیم ملی و پرسپولیس در روز‌های آینده داشته باشد.

