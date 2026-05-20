رئیس مجلس نوشت: شهید رئیسی، با ایمان به سنت‌های الهی و باور به کارآمدی نظریه مترقی ولایت فقیه، راه حل مشکلات کشور را در بازگشت به آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌دانست

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت دومین سالروز شهادت آیت الله رئیسی و دیگر شهدای خدمت تاکید کرد: آیت الله شهید رئیسی، با ایمان به سنت‌های الهی و باور به کارآمدی نظریه مترقی ولایت فقیه، راه حل مشکلات کشور را در بازگشت به شعار‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و عمل به اندیشه‌های امامین انقلاب می‌دانست و در مسیر احیای این خواسته‌ها تلاشی موفقیت آمیز داشت.

متن پیام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است: 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهنم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

اردیبهشت در حالی به آخرین روز‌های خود می‌رسد که در ۲ سال گذشته، این ایام برای مردم ایران، یادآور روز و شبی سخت است که در پی ساعت‌ها انتظار، برادرانی به غایت خدمتگزار و بویژه رئیس جمهوری پرتلاش، مردمی و خداترس را از دست دادند و حیات دنیوی آیت الله رئیسی، حجت الاسلام آل هاشم، دکتر امیرعبدالهیان، دکتر رحمتی، سردار موسوی، امیر مصطفوی، امیر دریانوش و سرهنگ قدیمی در ۳۰ اردیبهشت با رسیدن به فیض شهادت، به پایان رسید.

در میان شهدای پرواز اردیبهشت، فقدان برادر متدین، صادق، ولایتمدار، پرکار، مردمدار و عدالت طلب، رئیسی عزیز، جانسوزتر بود و در این دو سال، لحظات بسیاری را به یاد ایشان و خاطرات شیرین سال‌های طولانی آشنایی و همکاری و مرور خدمات دلسوزانه و موثرش در مبارزات علیه رژیم ستم شاهی، خدمت در دستگاه قضا، خادمی بارگاه شریف امام مهربانی‌ها و ریاست جمهوری اسلامی ایران سپری کرده‌ام.

شهید رئیسی، مصداق کامل آیه شریفه «لا یُریدونَ عُلُوًّا فِی الاَرض» بود، او در مقابل مردم حقیقتا خاضع بود، برای خود هیچ جایگاهی قائل نبود و هیچ نمی‌خواست و همانگونه که در آیه «والعاقبه للمتقین» وعده داده شده، عاقبت او که دل، زبان و عملش جملگی در مسیر رضای پروردگار و توجه ذوات مقدس معصومین علیهم السلام و خدمت شبانه روزی به خلق خدا بود، با پیوستن به لقاءالهی و نوشیدن شهد شهادت رقم خورد.

آیت الله شهید رئیسی، با ایمان به سنت‌های الهی و باور به کارآمدی نظریه مترقی ولایت فقیه، راه حل مشکلات کشور را در بازگشت به شعار‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و عمل به اندیشه‌های امامین انقلاب می‌دانست و در مسیر احیای این خواسته‌ها تلاشی موفقیت آمیز داشت.

شهدای خدمت و سیدالشهدای شان، مردانی از خودگذشته و در عین حال کارآمد بودند که جان خود، این ارزشمندترین متاع انسان را در راه اعتلای ایران عزیز و عزت مردم سرافرازش، هزینه کردند و بدون شک اقتدار و جایگاه بی بدیل کنونی جمهوری اسلامی در منظر و باور جهانیان، محصول جانفشانی وطن دوستانی است که برافراشتن پرچم سه رنگ ایران اسلامی در عرصه‌های گوناگون را در سراسر عمر شریف، وجه همت خود قرار دادند.

تربیت نفوسی این چنین برجسته و فداکار به تعبیر خمینی کبیر، فتوح الفتوح انقلاب اسلامی بود که حماسه دلاوری‌های آنها را از مجاهدت در شکل گیری نظام اسلامی، جنگ تحمیلی اول تا جنگ تحمیلی سوم و از بیابان‌های تفتیده فکه تا خیابان‌های بارانی تهران از مهر ۱۳۵۹ تا فروردین ۱۴۰۵ به نظاره نشستیم.

به روح پرفتوح رهبر کبیر انقلاب اسلامی، بنیان گذار این شجره طیبه و قائد شهید عظیم شأن ملت ایران امام خامنه‌ای بزرگ و شهدای پرواز اردیبهشت که همگی آراسته به زیور درخشان خدمت گزاری و مردم دوستی بودند، هزاران درود و سلام می‌فرستم و امیدوار به نگاه گره گشای این شهدای آسمانی و متنعمین عندالله، هستم.

