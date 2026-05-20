معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر از همکاری با سازمان فضایی کشور برای مقابله با کشت موادمخدر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هماندیشی معاونت پیشگیری و درمان این ستاد با حضور نمایندگان شرکتهای دانشبنیان در سالن شهید صفری برگزار شد.
امیرحسین یاوری، معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، در این نشست به تغییرات مداوم در نوع و زمان کشفیات موادمخدر و همچنین بهروز شدن دانش ترک اعتیاد و داروها اشاره کرد و گفت: ما در حوزه پیشبینی عملکرد ضعیفی داریم و نمیتوانیم خود را با تحولات روز جامعه تطبیق دهیم.
وی بر ضرورت تغییر رویکرد در زمینه پیشگیری از اعتیاد تأکید کرد و افزود: متأسفانه هنوز در برخی جلسات مشاوران از ما درخواست میکنند که سریالی مشابه «آقا تقی» بسازیم، در حالی که دوران این نوع برنامهها گذشته است. به همین دلیل، ما در حال بررسی و برنامهریزی برای راهاندازی نخستین تلویزیون اینترنتی ستاد مبارزه با موادمخدر هستیم.
یاوری با تأکید بر تمرکز ستاد مبارزه با موادمخدر بر روی گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، اظهار کرد: این گروه سنی بیشترین آسیب را از اعتیاد میبینند و به تدریج ابتلا به اعتیاد در سنین بالاتر کاهش مییابد. بنابراین، لازم است تمام تلاش خود را برای تولید محتوای مناسب برای این قشر متمرکز کنیم و ارتباط نزدیکتری با شرکتهای دانشبنیان برقرار کنیم که توانایی تولید محتوای کوتاه و مؤثر را داشته باشند.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر از ایدههای نوین برای پیشبرد برنامههای پیشگیری از اعتیاد استقبال کرد و گفت: ما حتی به کار نقالی نیز روی آوردهایم.
همچنین، وی به همکاری با سازمان فضایی کشور در زمینه مقابله با کشت موادمخدر اشاره و خاطرنشان کرد: ما طبق قانون وارد بحث کشت شقایق الیفرا شدهایم که نیازمند دانش فنی است. این دانش بهطور انحصاری در کشورهایی مانند استرالیا، ترکیه و هند وجود دارد و ما باید از آن بهرهبرداری کنیم.
یاوری همچنین به آمادگی برای آزمایش داروهای نوترکیب جدید در حوزه ترک اعتیاد اشاره کرد و با بیان اینکه حدود یک میلیون و ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار معتاد در کشور وجود دارد، گفت: در فازهای مدیریت بحران شامل پیشبینی، پیشگیری، مقابله، درمان، ترمیم و بازسازی، نیاز مبرمی به کار و تولید محتوا داریم.
وی افزود: من معتقدم داستانهای کوتاه پنج تا شش خطی میتوانند تأثیر بسزایی در پیشگیری از اعتیاد داشته باشند. حتی میتوانیم محتوای مربوط به پیشگیری را بر روی لیوانها در هواپیما یا قطار یا بر روی دستگیرههای اتوبوسها چاپ کنیم.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر از تخصیص بودجه مناسب برای مقوله پیشگیری از اعتیاد در سال جاری خبر داد و گفت: ما به تولید محتوای کوتاه در حد ۳۰ ثانیه نیاز داریم.
یاوری همچنین به مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ اشاره کرد و ضمن تشریح نحوه فعالیت این مراکز، گفت: ما از هر ایده نوینی استقبال میکنیم. به عنوان مثال، مقرر شده است که زبالههای استان البرز به یک شهرک در استان سمنان منتقل شود و چندین هزار نفر از معتادان بهبودیافته در این شهرک مشغول به کار تفکیک زباله شوند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران سالانه ۷۰ همت هزینه معتادان میکند، یادآور شد: برای اشتغال معتادان بهبودیافته نیازمند فعالیتهایی هستیم که ساده و قابل اجرا باشند. زیرا متأسفانه سلولهای مغز افراد مصرفکننده شیشه دچار تحلیل رفته است و نمیتوان از آنها انتظار انجام فعالیتهای پیچیده داشت؛ لذا باید ایدههایی ارائه شود که به سادگی منجر به فعالیت و مشغول شدن این افراد شود.
منبع: روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر