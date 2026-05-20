باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - قائمپناه در «آیین رونمایی از الحاق ناوگان موتوری و خودرویی و تجهیزات تخصصی امداد و نجات این دستگاه» در سازمان هلالاحمر گفت: ما در این جنگ در مقابل ابرقدرتی ایستادیم که هیچکس شجاعت ایستادن در مقابل او را نداشت، ما تسلیم زور نخواهیم شد. این جنگ اقتدار ایران را نشان داد. پرچم ایران نماد قدرت است و این قدرت ناشی از استراتژی درست رهبری است که سالهای سال آن را تدوین کردند تا اکنون در لبه دانش بهترین و مجهزترین تجهیزات نظامی باشیم و برای اولینبار اف -۳۵ امریکا را مورد اصابت قرار دهیم. موشکهای ما اهداف دشمن را هدف گرفتند و این دکترینی است که رهبر شهید تدوین کردند تا قدرت ایران را به جهانیان نشان دهد.
وی با بیان اینکه ایران جنگطلب نیست، تاکید کرد: هیچوقت به هیچ کشوری تجاوز نکردیم، اما دفاع را خوب بلدیم. هشت سال در مقابل دنیا ایستادیم و یک وجب از خاک را به دشمن ندادیم. این غیرت ایرانی و اسلامی ما کماکان ادامه دارد.
معاون اجرایی رئیسجمهوری ادامه داد: دشمنان دم از حقوق بشر میزنند و صحبت از صلح و دوستی دارند و میگویند برای انسانها ارزش قائل هستیم، اما نشان دادند چه چهرهای دارند؛ به مدرسه حمله نظامی کردند و تعداد زیادی از محصلان کشور را در کلاس درس به شهادت رساندند. آمبولانس و امدادگر و مردم بیگناه را هدف گرفتند. چهره کریه رژیم صهیونیستی و آمریکا به دنیا نشان داده شد و شاهدیم میلیونها نفر در دنیا علیه این سیاست غلط ترامپ و رژیم صهیونیستی راهپیمایی میکنند.
قائمپناه تصریح کرد: این جنگ، مشت آنان را باز کرد تا دولت آمریکا متوجه شده باشد ایران تسلیمناپذیر است. قصد جنگ نداریم و با ادامه جنگ موافق نیستیم، اما فرزندان این آبوخاک و نیروهای مسلح در مقابل هر تهاجم تا آخرین نقطه امکان و تا آخرین قطره خون ایستادند. ما اهل مذاکره و گفتوگو هستیم ولی در چارچوب حفظ منافع ملی و حقوق آحاد مردم ایران و اگر مذاکره میکنیم برای منافع و دفاع از حقوق حقه مردم ایران است. برای منافع و دفاع از حقوق مردم ایران هیچگاه سر سازش و تسلیم فرو نخواهیم آورد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات هلالاحمر در جنگ ۴۰ روزه و قدردانی از کادر و نیروهای داوطلب این سازمان، اظهار کرد: نجات ۷ هزار و ۲۰۰ انسان، عدد کوچکی نیست. شهدای ما در جنگ ۴۰ روزه کمتر از ۵ هزار نفر بودند، اما شما ۷ هزار نفر را نجات دادید. به وجود تکتک شما عزیزان افتخار میکنیم. اکنون ۲۰۰ خودرو به ناوگان امداد اضافه شده است و نزدیک هزار خودروی دیگر نیز وارد میشود.