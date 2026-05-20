باشگاه خبرنگاران جوان - کادر فنی با تمرکز بر کسب آمادگی برای قهرمانی آسیا و بازی‌های ناگویا، شاخص‌های تیمی را بهبود بخشید. ۱۲ ورزشکار برگزیده (تأیید شده در مسابقات انتخابی درون اردویی باقرشهر) در ۶ وزن در این اردو حضور داشتند.

در بخش اهداف تمرینی تمرکز بر سه محور آمادگی جسمانی، اصلاح تکنیک و تاکتیک‌های مبارزاتی، و در بخش اهداف استراتژیک کسب آمادگی حداکثری جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا (قزاقستان) و همچنین ترسیم نقشه راه فنی برای درخشش در بازی‌های آسیایی ناگویا (ژاپن) است.

گفتنی است در این اردو که از تاریخ ۲۵ تا ۳۰ اردیبهشت برگزار شد ملی پوشان از لحاظ وضعیت فیزیولوژیک و ساختار جسمانی تحت فشار تمرینی مورد ارزیابی کادر فنی تیم قرار گرفته و با توجه به نظم حاکم و سطح کیفی میزبانی در استان گیلان، در پایان این دوره، شاخص آمادگی تیمی به میزان ۲۰ درصد نسبت به مرحله قبل ارتقا یافت و نفرات نهایی اعزامی با دقت بالاتری شناسایی شدند.