باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - غلامعلی رحیمی، مشاور معاون وزیر اقتصاد و مدیر طرح حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده در زمان اضطرار، در گفت وگو با رادیو اقتصاد با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اولویت تعدیل نکردن نیروهای کار، از اجرای بسته حمایتی سهلایه برای حفظ اشتغال و افزایش تابآوری بنگاهها خبر داد.
رحیمی با اعلام اینکه تاکنون نزدیک به ۲۰ هزار کسبوکار به بانکها معرفی شدهاند، تصریح کرد: این طرح بیش از ۳۵۰ هزار کارگر را پوشش میدهد تا بتوانند حقوق و بیمه کارکنان را متناسب با معیشت پرداخت کنند گفت: این اقدام را گام نخست حمایت دولت برشمرد.
مشاور معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بر اساس اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۳، به زودی دستورالعملی ابلاغ میشود که بر مبنای آن، کسبوکارها تا سقف ۱۰ درصد فروش خود تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کنند. به گفته وی، بنگاهی با فروش سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان، میتواند تا ۵۰ میلیارد تومان برای تأمین مواد اولیه و اجاره دریافت کند.
رحیمی با اشاره به ظرفیت نهادهایی نظیر بنیاد برکت، از شناسایی و صحهگذاری نزدیک به ۱۰ هزار کسبوکار آسیبدیده توسط تسهیلگران خبر داد و افزود: مردم میتوانند از سه طریق «تسهیلگری»، «حمایت مالی» و «تماس با مرکز ۸۹۰۰» وارد میدان شوند. همچنین دولت برنامه احیای صندوقهای قرضالحسنه محلی را در دستور کار دارد.
مدیر طرح حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از طراحی مدل «فرانچایز یا نشانسپاری» خبر داد و توضیح داد: بنگاههای بزرگ دارای برند میتوانند با اعطای تسهیلات و پیوند زنجیرهای، کسبوکارهای خرد و خانگی را در شرایط اضطرار حمایت کنند.
رحیمی با اشاره به تمهیدات جدید در فرابورس و بازار سرمایه گفت: صندوقهای تأمین ماده، صندوقهای نیکوکاری و مدل تأمین مالی جمعی برای بازآفرینی بنگاههای آسیبدیده طراحی شده است. وی مثال زد: یک شرکت در شهرک صنعتی با ۳.۵ همت خسارت، با تأمین ۱۵۰ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق مردمی میتواند بازسازی و توسعه یابد.با اجرای این سیاستها، شاهد رونق روزافزون کشور و احیای کسبوکارهای آسیبدیده باشیم.