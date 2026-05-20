باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -در پی حمله مسلحانه به مسجدی شامل یک مدرسه در سندیهگو که منجر به کشته شدن سه مرد شد، مقامات آمریکایی در حال تحقیق درباره این حادثه به عنوان یک جنایت احتمالی ناشی از نفرت هستند؛ چرا که نشانههای اولیه از انگیزههای نژادپرستانه و ضداسلامی حکایت دارد.
جسد دو نوجوان در داخل خودرویی در نزدیکی مرکز اسلامی سندیهگو پیدا شده است و گمان میرود که آنها بر اثر جراحات ناشی از خودکشی جان باخته باشند. مقامات هویت یکی از این دو مظنون را «کاین کلارک» ۱۷ ساله اعلام کردهاند.
مسئولان اجرای قانون به شبکه سیانان گفتند که عباراتی حاکی از نفرت روی یکی از سلاحهای به کار رفته در حمله نوشته شده بود و همچنین یادداشتی از خودکشی پیدا شده که شامل اشاراتی به «افتخار نژادی» است.
این حمله در زمانی رخ میدهد که دادههای شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) نشاندهنده روند صعودی و مداوم شکایات مربوط به سوءگیری و تبعیض علیه مسلمانان در آمریکا است. این شورا در طول سال ۲۰۲۵، تعداد ۸۶۸۳ شکایت را در سراسر کشور دریافت کرده که این رقم، بالاترین آمار سالانه از زمان آغاز انتشار گزارش حقوق مدنی این سازمان در سال ۱۹۹۶ به شمار میرود.
این آمار نشاندهنده افزایش ۰.۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴ است که در آن زمان با ثبت ۸۶۵۸ شکایت، بالاترین رقم رکوردشده بود. برای دومین سال متوالی، تبعیض در محل کار با ۱۱۰۱ شکایت (یعنی ۱۲.۷ درصد از کل گزارشها)، در صدر فهرست شکایات قرار گرفت؛ هرچند که این رقم در مقایسه با ۱۳۲۹ شکایت در سال ۲۰۲۴، با کاهش همراه بوده است.
پروندههای مربوط به مهاجرت و پناهندگی با ۵۶۸ شکایت در رتبه دوم قرار گرفت و به دنبال آن، حوادث ناشی از نفرت با ۵۵۵ شکایت، حقوق بازداشتشدگان با ۵۰۵ شکایت و مسائل مربوط به لیستهای مراقبت و سفر با ۴۸۸ شکایت در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
بر اساس اعلام این سازمان، ۱۹۸ شکایت در سال ۲۰۲۵ به عنوان جرایم ناشی از نفرت طبقهبندی شدهاند؛ این در حالی است که دادههای پلیس فدرال آمریکا (افبیآی) ثبت ۱۹۱ حادثه ضداسلامی را در همان سال نشان میدهد، که در مقایسه با ۲۶۰ حادثه در سال ۲۰۲۴ و ۲۸۳ حادثه در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
همچنین برخی ایالتها شاهد افزایش چشمگیر شکایات بودهاند؛ به طوری که شعبه این سازمان در مینهسوتا ۶۹۳ شکایت را در سال ۲۰۲۵ گزارش کرده که افزایش ۹۶ درصدی را نسبت به سال قبل نشان میدهد، در حالی که شعبه شیکاگو ۸۷۷ شکایت را با افزایش ۶۵ درصدی ثبت کرده است. ایالتهای فلوریدا، ایلینوی، مینهسوتا، اوکلاهما و تگزاس در طول سه سال گذشته شاهد افزایش مداوم شکایات بودهاند.
منبع: سی ان ان