رئیس سازمان غذا و دارو با اعلام اصلاح قیمت ۱۰۹۶ قلم دارو، تأکید کرد که بخش عمده کمبود‌های فعلی دارویی نه ناشی از شرایط جنگی، بلکه نتیجه اختلال در انتقال ارز است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در همایش معاونین غذا و دارو در البرز، از اصلاح قیمت ۱۰۹۶ قلم دارو خبر داد و گفت: این اصلاح که قرار بود در دی‌ماه انجام شود، به دلیل حوادث دی‌ماه و شرایط جنگی با تأخیر مواجه شد و نهایتاً در ۱۶ فروردین‌ماه اجرایی شد. سایر اقلام نیز به‌صورت تدریجی و پس از بررسی‌های دقیق اصلاح خواهند شد.

اختلال ارزی و تاخیر قیمت‌گذاری؛ علت کمبودهای دارویی

وی با اشاره به دلایل اصلی کمبودهای دارویی اظهار کرد: بسیاری از کمبودهای فعلی ارتباط مستقیمی با جنگ ندارند، بلکه ناشی از اختلال جدی در انتقال ارز در سال گذشته، عدم اصلاح به‌موقع قیمت‌ها و مشکلات نقدینگی شرکت‌های دارویی است. در برخی مقاطع، انتقال ارز تقریبا متوقف شده بود و این مسئله زنجیره تأمین را با چالش جدی مواجه کرد.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: نیاز ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کشور حدود ۵.۵ میلیارد دلار است که نزدیک به ۲ میلیارد دلار آن با ارز غیرترجیحی تأمین می‌شود. افزایش نرخ ارز غیرترجیحی از ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان در دی‌ماه، فشار سنگینی بر صنعت وارد کرد و حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه، فراتر از نرخ‌های معمول تورم، در این حوزه ایجاد شد؛ مسئله‌ای که ضرورت اصلاح قیمت داروها را اجتناب‌ناپذیر کرد.

وی تاکید کرد: اصلاح قیمت‌ها با دقت و سختگیری انجام می‌شود تا نه به تولیدکننده اجحاف شود و نه مصرف‌کننده تحت فشار قرار گیرد. در این مسیر، بررسی تک‌تک فاکتورهای هزینه‌ای شرکت‌ها شامل مواد اولیه، هزینه‌های تولید و سایر عوامل در دستور کار قرار دارد. همچنین ضروری است سازمان‌های بیمه‌گر افزایش قیمت‌ها را پوشش دهند تا فشار مالی بر مردم کاهش یابد.

تأثیر جنگ بر زیرساخت‌های دارویی

پیرصالحی با اشاره به خسارات واردشده در جریان جنگ اظهار کرد: ۴۴ کارخانه داروسازی، تجهیزات پزشکی و شرکت‌های پخش در جریان درگیری‌ها آسیب دیدند که در برخی موارد، خسارت‌ها تا ۱۰۰ درصد گزارش شد. علاوه بر این، کارخانه‌هایی که در مناطق اطراف درگیری قرار داشتند نیز تحت تأثیر قرار گرفتند و در اثر انفجارها خطوط تولید با اختلال مواجه شد. شیفت‌های شب در دوران جنگ تعطیل شد و تولید تنها در یک شیفت ادامه یافت.

وی افزود: با وجود این شرایط، تولید دارو متوقف نشد و شرکت‌ها حتی در ایام نوروز نیز به فعالیت خود ادامه دادند. در حالی که در سال‌های گذشته معمولا پنج روز ابتدایی نوروز شرکت‌های پخش تعطیل بودند، امسال حتی در نخستین روز فروردین نیز توزیع دارو متوقف نشد.

به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، بیش از ۶۰ درصد داروخانه‌های روزانه تهران در دوران جنگ فعال بودند. در این میان، ۷ داروخانه آسیب دیدند و ۲ داروساز جان خود را از دست دادند که یکی از آن‌ها در محل خدمت حضور داشت.

اختلال در تأمین مواد اولیه

معاون وزیر بهداشت با اشاره به آسیب صنایع پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم گفت: این آسیب‌ها موجب اختلال در تأمین مواد اولیه‌ای مانند PVC و PET شده و هزینه‌ها و محدودیت‌های جدیدی در زنجیره تولید و بسته‌بندی دارو ایجاد کرده است.

تشکیل کارگروه‌های ویژه برای مدیریت بازار

وی از تشکیل پنج کارگروه ویژه با دستور وزیر بهداشت پس از جنگ خبر داد و گفت: کارگروه تأمین کالا برای مدیریت واردات، گمرک و حمل‌ونقل؛ کارگروه مالی برای تأمین منابع ریالی صنعت؛ کارگروه پایش بازار برای جلوگیری از احتکار و کم‌فروشی؛ و کارگروه تجویز و مصرف منطقی دارو و سایر کارگروه‌های تخصصی در حال فعالیت هستند.

 پیرصالحی در پایان با اذعان به وجود کمبودهای قابل توجه در برخی اقلام دارویی تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید کمک کنند تا مردم کمترین آسیب را از این وضعیت ببینند. نگرانی مردم درباره کمبود و قیمت دارو کاملاً قابل درک است و تلاش می‌شود با مدیریت منابع و اصلاح تدریجی ساختارها، ثبات به بازار دارویی کشور بازگردد.

منبع: وبدا

برچسب ها: کمبود دارو ، قیمت دارو
خبرهای مرتبط
تاکید ایران و پاکستان بر گسترش همکاری‌های سلامت/ قدردانی از تسهیل حمل و نقل دارو
هزینه درمان خود را چگونه کاهش دهیم؟
وزیر بهداشت مطرح کرد؛
افزایش تا ۳۵درصدی هزینه‌های اقلام سلامت
هشدار آنروا نسبت به شیوع گسترده بیماری‌های پوستی در غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
خجالت بکشید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
قیمت خیلی از داروههای مورد نیاز بیماران نجومی شده وبیماران بیچاره توان خرید داروه های مورد نیاز خودشان راندارن ویبمه ها هم قبول نمیکند .گغتند دارو با ارز ترجیحی خواهد که زیر آن زدند .ترا بخدا به مردم شریف درصحنه رحم کنید.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اصلاح قیمت شما یعنی گرانی ۳۰۰درصدی خیلی از داروها .
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
از بی سوادی شما و ناکارآمدی شما
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
تامین کننده ارز فقط آخر ماه حقوق نجومی خودش را می گیرد بی خیال تامین ارز می‌باشد.
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
مافیا دارو و محتکرین خدا نشناس
۱
۷
پاسخ دادن
میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
عقب‌نشینی دانشگاه پیام‌نور از برگزاری آزمون‌های حضوری
راه اندازی درمانگاه جامع اورولوژی، قلب و ارتوپدی در آینده‌ای نزدیک/ ارائه خدمات رایگان به دهک‌های پایین
مدارس حق تغییر طرح و رنگ لباس فرم دانش‌آموزان را تا ۳ سال ندارند
فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور و دانشجو معلمان
آخرین اخبار
مدارس حق تغییر طرح و رنگ لباس فرم دانش‌آموزان را تا ۳ سال ندارند
فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور و دانشجو معلمان
عقب‌نشینی دانشگاه پیام‌نور از برگزاری آزمون‌های حضوری
میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
راه اندازی درمانگاه جامع اورولوژی، قلب و ارتوپدی در آینده‌ای نزدیک/ ارائه خدمات رایگان به دهک‌های پایین
ایرانی‌ها سالانه ۲۵۰ میلیون سرُم تزریق می‌کنند
همه کلاس‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی حضوری شد
وقتی کتاب با خواننده سخن می‌گوید: عصر جدیدِ هوش مصنوعی در دنیای کلمات
دانش‌بنیان‌های ایرانی مرز‌های فناوری را جابه‌جا می‌کنند