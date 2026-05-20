حسین عبدی، سرمربی تیم ملی امید، با اشاره به حضور برخی بازیکنان لژیونر و مصدومیت چند نفر از لیست ۳۷ نفره، برگزاری این اردو را بهترین فرصت برای شناخت بازیکنان در شرایط تعطیلی لیگ دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین عبدی در حاشیه نخستین اردوی تیم ملی امید، اظهار داشت: برخی بازیکنان که در باشگاه‌های خارجی بازی می‌کنند هنوز به اردو اضافه نشده و دو تا سه بازیکن از لیست ۳۷ نفره ما هم مصدوم هستند. حتی یک بازیکن مصدوم به داخل اردو آمد. در روز‌های نزدیک به جام جهانی و در شرایطی که لیگ هم تعطیل است، بهترین زمانی بود که بتوانیم نفرات تیم امید را بشناسیم و آنها را برای اردو‌های کوتاه مدت پیش رو آماده کنیم.

وی افزود: شاید هم زمانی که بازی‌های باشگاهی شروع شود، کمتر بازیکنان را در اختیار داشته باشیم. به همین دلیل از الان باید آنها را بشناسیم و کار خود را گروهی انجام بدهیم. الان هم برای رفتن به ترکیه و برگزاری ۲ بازی در این اردو آماده می‌شویم تا این بچه‌ها در دیدار‌های بین‌المللی بیشتر همدیگر را بشناسند. هرچه بیشتر بازی بین‌المللی کنیم، قطعا از نتایج بهتری برخوردار می‌شویم. به هر صورت برای بازی‌های ناگویا آماده می‌شویم و امیدواریم بازی‌های آسیایی پیش‌زمینه‌ای برای المپیک باشد.

سرمربی تیم ملی امید درباره اینکه نوع دعوت از نفرات و نگرش کادرفنی در اولویت است و به این موضوع باید توجه کرد نفراتی که پیراهن ملی را می‌پوشند قدر این جایگاه را بدانند، عنوان کرد: حتما همین طور است. تیم ملی جای بهترین‌ها و نخبگان است. بچه‌ها باید به این نکته توجه کنند جای به مراتب بیشتری برای پیشرفت دارند. به همین دلیل باید به این نکته نگاه کرد که فقط فوتبال و مسائل تکنیکی و تاکتیکی اهمیت ندارد بلکه مسائل اجتماعی و ذهنی نیز مهم است. به همین دلیل باید این بچه‌ها هم اعتماد به نفس و هم نظم و انضباط خود را در همه ابعاد نه فقط در یک یا دو اردو نشان بدهند.

وی تاکید کرد: نظم این اجازه را نمی‌دهد هرکاری خواستند بکنند یا هر حرفی را بزنند. بلکه باعث می‌شود جوری در جامعه عمل کنند که همه به چشم یک بازیکن ملی به او نگاه کنند. همه باید منظم بوده، تمرکز داشته و در زندگی خصوصی و حرفه‌ای تعادل داشته باشند. باید احترام همه را در جامعه فوتبال و مردم حفظ کنیم و به بازیکنان یاد بدهیم حفظ احترام بزرگان یک تیم و جامعه فوتبالی، باعث پیشرفت آنها و احترام متقابل می‌شود.

عبدی درخصوص وضعیت جسمانی بازیکنان پس از تعطیلات ناخواسته‌ای که از آن وارد اردو‌ها شدند، پاسخ داد: یکی از دلایل برگزاری اردو‌های بلند مدت همین است که بچه‌ها بتوانند شیب ملایمی را برای آمادگی طی کنند و پس از آن خودشان را در حالت آمادگی نگه دارند. این کار ما نه تنها به سود بازیکنان بلکه به نفع باشگاه‌هایشان هم باشد، زیرا تعطیلی‌ها باعث شده کمتر تمرین کنند، اما برخی نفرات لژیونر یا بازیکنانی که در اردوی تیم ملی حضور داشتند با توجه به برنامه تمرینی‌شان آماده هستند. البته هنوز تمامی نفرات برای آمادگی خیلی جا دارند. یکی از دلایلی که سبب شده تمرینات ما فشرده‌تر و طولانی‌تر باشد همین است.

