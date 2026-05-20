وزیر بهداشت در دیدار با مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، تبعات انسانی جنگ اخیر و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها و مراکز درمانی کشور را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی در حاشیه هفتاد و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت در ژنو، با دکتر حنان بلخی، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، وزیر بهداشت با اشاره به جنگ اخیر و پیامدهای انسانی ناشی از آن، حملات صورت‌گرفته علیه زیرساخت‌ها و مراکز درمانی را موجب وارد آمدن خسارات جدی به نظام سلامت و کادر درمان کشور دانست.

وی با ارائه مستندات مصور این آسیب‌ها به دکتر بلخی، توضیحاتی نیز درباره شمار مجروحان غیرنظامی و شهدای زن و کودک، به‌ویژه در میناب، ارائه کرد.

ظفرقندی با تأکید بر تداوم ارائه خدمات سلامت در شرایط دشوار، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در تمام این مدت با همه توان به وظایف خود عمل کرده و علاوه بر درمان مجروحان، ارائه خدمات اولیه بهداشتی از جمله واکسیناسیون و مراقبت از مادران باردار را بدون وقفه ادامه داده است.

وزیر بهداشت همچنین از موضع‌گیری دکتر حنان بلخی در محکومیت حمله به مراکز بهداشتی و درمانی و نیز انستیتو پاستور قدردانی کرد و بر ضرورت استمرار همکاری‌های مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و سازمان جهانی بهداشت تأکید داشت.

در ادامه این دیدار، دکتر حنان بلخی با اشاره به شرایط پیچیده و دشوار منطقه و تأثیر آن بر حوزه سلامت، نسبت به تبعات انسانی جنگ در ایران ابراز تأسف کرد.

وی همچنین به‌طور خاص نسبت به جان‌باختگان میناب ابراز همدردی کرد.

مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در ادامه، از تلاش‌های دفتر منطقه‌ای این سازمان برای حضور مستمر نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران سخن گفت و توضیحاتی درباره روند انتخاب نماینده جدید اعزامی به کشور ارائه کرد.

وی همچنین بر تداوم تعاملات دفتر منطقه‌ای با جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف سلامت، به‌ویژه در زمینه ریشه‌کنی بیماری‌ها از جمله هپاتیت سی (C )، تأکید کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف ضمن تبادل‌نظر درباره زمان سفر دکتر حنان بلخی به ایران، بر ضرورت برقراری صلح و آرامش در منطقه و توسعه همکاری‌های حوزه سلامت تأکید کردند.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: جنایت جنگی ، جنگ رمضان ، مراکز درمانی
خبرهای مرتبط
پیگیری تأمین واکسن و ملزومات پزشکی از مسیر سازمان جهانی بهداشت
تاکید ایران و پاکستان بر گسترش همکاری‌های سلامت/ قدردانی از تسهیل حمل و نقل دارو
شهید محمد غلامی نخبگی، ایمان و مهربانی را توأمان داشت     
سلطانی:
قهرمانی فقط مدال نیست؛ گاهی باید جان را برای وطن در میدان گذاشت
سپاه پاسداران: با تکرار تجاوز، جنگ را به فراتر از منطقه می‌کشانیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
عقب‌نشینی دانشگاه پیام‌نور از برگزاری آزمون‌های حضوری
راه اندازی درمانگاه جامع اورولوژی، قلب و ارتوپدی در آینده‌ای نزدیک/ ارائه خدمات رایگان به دهک‌های پایین
مدارس حق تغییر طرح و رنگ لباس فرم دانش‌آموزان را تا ۳ سال ندارند
فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور و دانشجو معلمان
آخرین اخبار
مدارس حق تغییر طرح و رنگ لباس فرم دانش‌آموزان را تا ۳ سال ندارند
فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور و دانشجو معلمان
عقب‌نشینی دانشگاه پیام‌نور از برگزاری آزمون‌های حضوری
میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
راه اندازی درمانگاه جامع اورولوژی، قلب و ارتوپدی در آینده‌ای نزدیک/ ارائه خدمات رایگان به دهک‌های پایین
ایرانی‌ها سالانه ۲۵۰ میلیون سرُم تزریق می‌کنند
همه کلاس‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی حضوری شد
وقتی کتاب با خواننده سخن می‌گوید: عصر جدیدِ هوش مصنوعی در دنیای کلمات
دانش‌بنیان‌های ایرانی مرز‌های فناوری را جابه‌جا می‌کنند