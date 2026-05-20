باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - محمدجعفر قائمپناه در حاشیه مراسم رونمایی از الحاق ناوگان موتوری و خودرویی و تجهیزات تخصصی امداد و نجات جمعیت هلالاحمر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز برای الحاق خودروهای جدیدی که هلالاحمر وارد کرده است اینجا آمدیم.
وی ادامه داد: حدود ۲۰۰ دستگاه ماشین امدادی و موتورسیکلت وارد شده برای الحاق اینها به ناوگان موتوری و خودرویی جمعیت هلالاحمر به دعوت جناب آقای کولیوند اینجا آمدیم؛ اما بیشتر انگیزه ما از آمدن به اینجا خداقوت به عزیزان هلالاحمر بود که در جنگ تحمیلی سوم باعث نجات جان ۷۲۰۰ نفر از هموطنان شده بودند.
معاون اجرایی رئیسجمهور توضیح داد: اینجا نمایشگاهی بود از همه تجهیزات و امکاناتی که برای نجات و امداد در حوادث مختلف از جمله در جنگ مورداستفاده قرار میگیرد. جای مباهات دارد که تجهیزات به روز دنیا توسط برادر عزیز آقای کولیوند تهیه شده است و علاوه بر اینکه نیروهای هلالاحمر اعم از آقایان و خانمها که عمدتاً داوطلبانه در هلالاحمر کار میکنند توانمند و جوان هستند اکنون مجهز به دستگاههای مدرنی هستند که میتواند برای نجات جان انسانها نقشآفرینی کند.
قائمپناه عنوان کرد: رژه پایانی نیروهای هلالاحمر در این مراسم نمایش قدرت و اقتدار امدادی کشور بود. انشاءالله جنگ و حوادث طبیعی رخ ندهد؛ اما این امر نشان میدهد ما آمادهایم و جمهوری اسلامی آماده است که در مقابل حوادث طبیعی و جنگ و حمله آمادگی کامل دارد که از تکتک آحاد ملت دفاع کند.
قائم پناه خاطرنشان کرد: من در دولت و آقای رئیسجمهور پزشکیان و همه اعضا دولت در هر وقت هر درخواست کمکی که بوده را در حد مقدورات و بدون هیچ مشکلی برای هلالاحمر اجابت کردیم. خود من در ارتباط با مسائل آمبولانسها و مسائل دیگری که در هیات دولت مطرح میشد در جریان بودم که کسی مخالفت نمیکرد و بر حسب توان مالی خود حمایت میکنیم.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: امدادهای انجام شده ناشی از این است که کمکهای مردمی و دولتی دستبهدست هم دادند و توانستیم این امکانات را فراهم کنیم. علیرغم اینها باز هم هر کمکی از دست ما بر آید برای هلالاحمر انجام میدهیم؛ چراکه یک سازمان مردمنهاد است و خدمت آن آرامش و امید به مردم میدهد. این سازمان در هر حادثهای به داد مردم میرسد و باید آن را تقویت کنیم.