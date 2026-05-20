باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید جواد دریاباری رئیس اداره دامپزشکی شهرستان محمودآباد از اجرای یک عملیات جهادی واکسیناسیون هاری در یکی از مراکز نگهداری سگهای بلاصاحب این شهرستان خبر داد و گفت: طی این عملیات جهادی، بیش از ۲۰۰ قلاده سگ در یکی از مراکز نگهداری سگهای بلاصاحب علیه بیماری هاری واکسینه شد.
او با اشاره به مشترک بودن بیماری هاری بین انسان و حیوان، افزود: این بیماری توسط ویروسی ایجاد میشود که بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر میگذارد و التهاب مغز از عوارض اصلی آن است. سگهای خانگی، گربهها، خرگوشها و حیوانات وحشی همچون راسوها، راکونها و خفاشها میتوانند این ویروس را از طریق گزش و خراش به انسان منتقل کنند.
دریاباری نشانههای بیماری هاری در سگ و دیگر پستانداران را گوشهگیری، بیرونزدگی چشم از حدقه، ریزش بزاق، بیمیلی به غذا، ترس از آب و نور، حملات غیرقابل کنترل و در نهایت فلجی و مرگ برشمرد.
رئیس اداره دامپزشکی محمودآباد در پایان از دامداران و روستاییان خواست با اکیپهای دامپزشکی در برنامه واکسیناسیون علیه هاری همکاری کنند و تأکید کرد: ضمن رعایت اصول امنیت زیستی در دامداریها، از تماس سگها و سایر حیوانات حیات وحش با دامهای اهلی جلوگیری شود.