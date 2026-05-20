سریال «وکیل گانگ» با گویندگی ۵۸ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این سریال در گونه کمدی، درام و تاریخی محصول کره جنوبی در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه دو پخش شود.
مدیر دوبله این سریال مهسا عرفانی و صدابردار آن سهیل عابدی است. شیلا آژیر، رضا آفتابی، سحر اطلسی فر، ارغوان افراسیاب، مهوش افشاری، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، آرزو امیربدری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، آرزو امیربدری، علیرضا باشکندی، شهراد بانکی، فاطمه برزویی، محمد بهاریان، کریم بیانی، جواد پزشکیان، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، حسین خدادادبیگی، شهریار ربانی، آرزو روشناس، نفیسه زاجکانیها، لادن سلطان پناه، زهرا سوهانی، ابوالفضل شاه بهرامی، مریم شاهرودی، علیرضا شایگان، ابراهیم شفیعی مهیار، پریا شفیعیان، دلارام شکوهی، خشایار شمشیرگران، محمد صادقیان، سحر صحامیان، امیرمحمد صمصامی، نغمه عزیزی پور، مژگان عظیمی، بهروز علی محمدی، پویا فهیمی، کوروش فهیمی، رامین کاملی، امیربهرام کاویانپور، امیرصالح کسروی، نسرین کوچک خانی، ابوالقاسم محمدطاهر، مریم معینیان، علی منانی، علی منصوری راد، امیر منوچهری، اسفندیار مهرتاش، غلامرضا مهرزادیان، علی همت مومیوند، علیرضا ناصحی، عباس نباتی، صنم نکواقبال، نیما نکویی فرد، حسین نورعلی و رزیتا یاراحمدی و مهسا عرفانی صداپیشههای این اثر بودهاند.
داستان این سریال درباره کانگ هان سو، یک وکیل حیلهگر است که به طور دقیق پروندههای قضایی خود را برنامهریزی میکند و از احساسات مشتریان خود برای منافع شخصی سوءاستفاده میکند. با این حال، از آنجایی که او ناخواسته به عنوان یک قهرمان و حلال مشکل در میان مردم عادی شهرت پیدا میکند، ارزش عدالت واقعی را درک میکند.
این سریال با نشان دادن مسیر تحول و دگردیسی شخصیتی یک وکیل حیلهگر، بر امکان تغییر و بیداری اخلاقی در انسان تأکید میکند. شخصیت کانگ هان سو نمادی از این است که حتی فردی فرصتطلب هم میتواند در برابر واقعیتهای زندگی و جامعه به بازنگری اخلاقی خود برسد. سریال، ارزش عدالت واقعی را برجسته میکند، میان سود شخصی و انصاف اجتماعی تمایز روشنی میگذارد و ارزشهای بزرگ انصاف اجتماعی را در این میانه یادآور میشود. روایت اثر به مخاطب یادآوری میکند که شهرت و موفقیت بیرونی همیشه با حقیقت درونی یکسان نیست. سوءاستفاده از احساسات دیگران در ابتدا به عنوان یک نقطه بزرگ منفی شخصیت در سریال نشان داده میشود، اما در ادامه، شخصیت با مسئولیتپذیری و اصلاح، جلوههای مثبت و قهرمانانهای از خود به نمایش میگذارد. محبوب شدن ناخواسته کانگ هان سو در میان مردم عادی، نقش جامعه در شکلدادن به وجدان فردی و در پیش گرفتن مسیر اخلاقی را برای فرد، نشان میدهد. در مجموع فیلم با لحنی امیدبخش، بر امکان جبران خطاها و رسیدن به درک عمیقتر از عدالت و انسانیت تأکید دارد.
واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بینالملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکهی دو، برای مخاطبان پخش شود.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی سیما