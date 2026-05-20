در پی تشدید بحران دیپلماتیک میان ترکیه و رژیم اسرائیل، وزارت خارجه این رژیم تعطیلی سرکنسولگری خود در استانبول را بررسی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع صهیونیستی گزارش دادند که وزارت امور خارجه این رژیم در پی بحران دیپلماتیک با ترکیه، در حال بررسی تعطیلی سرکنسولگری خود در شهر استانبول و اکتفا به سفارت در آنکارا است.

بر اساس این گزارش‌ها، از زمان وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳، کنسولگری و سفارت رژیم تروریستی اسرائیل فاقد دیپلمات‌های مستقر بوده‌اند؛ به طوری که دیپلمات‌های صهیونیست ماموریت‌های خود را از بلغارستان انجام می‌دهند و کارکنان محلی نیز به صورت دورکاری از خانه‌هایشان فعالیت می‌کنند.

منابع آگاه توضیح دادند که در محافل تخصصی وزارت امور خارجه رژیم تروریستی اسرائیل درباره اقدام برای تعطیلی کنسولگری استانبول اجماع‌نظر وجود ندارد؛ چرا که برخی مقامات معتقدند این اقدام یک خطای استراتژیک است و بازگشایی مجدد آن در آینده بسیار دشوار خواهد بود.

در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که تداوم حضور یک نمایندگی دیپلماتیک خالی از نیرو که کارکنان محلی آن هم از خانه کار می‌کنند، هدر دادن بودجه عمومی است.

همچنین موضوع جامعه یهودیان مقیم استانبول که جمعیت آنها در این کلان‌شهر ترکیه حدود ۱۵ هزار نفر برآورد می‌شود، روی میز گفت‌و‌گو‌ها قرار دارد. ناظران بر این باورند که تعطیلی کنسولگری به مثابه یک «سیلی محکم» به آنها خواهد بود و بر حضور و امنیت آنان تاثیر منفی خواهد گذاشت.

در همین راستا، ایتان کوهن یاناروجاک، کارشناس صهیونیستی در امور ترکیه، نسبت به این اقدام هشدار داد و آن را «خطایی بسیار خطرناک» توصیف کرد. وی افزود: «تحت حاکمیت اردوغان، اگر این نمایندگی دیپلماتیک را از دست بدهیم، احیای مجدد آن در آینده بسیار سخت خواهد بود. ما باید بر معنای سیاسی این تصمیم تمرکز کنیم و نه صرفاً بر هزینه‌های مالی آن؛ چرا که این تعطیلی آسیب بزرگی به ما وارد خواهد کرد.»

منبع: آر تی

برچسب ها: ترکیه و اسرائیل ، هفتم اکتبر
خبرهای مرتبط
اردوغان: فاجعه غزه شکست نظام بین‌المللی را آشکار کرد
ترکیه یورش رژیم اسرائیل به ناوگان صمود را محکوم کرد
ترکیه تهدید اردوغان مبنی بر حمله به اسرائیل را تکذیب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
تا باشه از این نمایشها
۱
۰
پاسخ دادن
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
آخرین اخبار
قرقاش: شانس توافق ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز «برابر» است
بلومبرگ: پوتین خواهان پایان جنگ اوکراین تا پایان ۲۰۲۶ است
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
اعتراض ساکنان گرینلند به افتتاح کنسولگری جدید آمریکا
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
پکن: آینده غزه فقط بر اساس اراده فلسطینیان تعیین شود
وزیر اقتصاد لبنان: خسارت تجاوز اسرائیل به ۲۰ میلیارد دلار رسید
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا
سایه انسداد تنگه هرمز بر سفره مردم جهان
پوتین: سه‌گانه هسته‌ای ضامن حاکمیت مسکو و مینسک است
تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله لبنان
روبیو: کشور‌های ناتو در جنگ با ایران هیچ کمکی به ما نکردند