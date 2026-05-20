باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع صهیونیستی گزارش دادند که وزارت امور خارجه این رژیم در پی بحران دیپلماتیک با ترکیه، در حال بررسی تعطیلی سرکنسولگری خود در شهر استانبول و اکتفا به سفارت در آنکارا است.
بر اساس این گزارشها، از زمان وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳، کنسولگری و سفارت رژیم تروریستی اسرائیل فاقد دیپلماتهای مستقر بودهاند؛ به طوری که دیپلماتهای صهیونیست ماموریتهای خود را از بلغارستان انجام میدهند و کارکنان محلی نیز به صورت دورکاری از خانههایشان فعالیت میکنند.
منابع آگاه توضیح دادند که در محافل تخصصی وزارت امور خارجه رژیم تروریستی اسرائیل درباره اقدام برای تعطیلی کنسولگری استانبول اجماعنظر وجود ندارد؛ چرا که برخی مقامات معتقدند این اقدام یک خطای استراتژیک است و بازگشایی مجدد آن در آینده بسیار دشوار خواهد بود.
در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که تداوم حضور یک نمایندگی دیپلماتیک خالی از نیرو که کارکنان محلی آن هم از خانه کار میکنند، هدر دادن بودجه عمومی است.
همچنین موضوع جامعه یهودیان مقیم استانبول که جمعیت آنها در این کلانشهر ترکیه حدود ۱۵ هزار نفر برآورد میشود، روی میز گفتوگوها قرار دارد. ناظران بر این باورند که تعطیلی کنسولگری به مثابه یک «سیلی محکم» به آنها خواهد بود و بر حضور و امنیت آنان تاثیر منفی خواهد گذاشت.
در همین راستا، ایتان کوهن یاناروجاک، کارشناس صهیونیستی در امور ترکیه، نسبت به این اقدام هشدار داد و آن را «خطایی بسیار خطرناک» توصیف کرد. وی افزود: «تحت حاکمیت اردوغان، اگر این نمایندگی دیپلماتیک را از دست بدهیم، احیای مجدد آن در آینده بسیار سخت خواهد بود. ما باید بر معنای سیاسی این تصمیم تمرکز کنیم و نه صرفاً بر هزینههای مالی آن؛ چرا که این تعطیلی آسیب بزرگی به ما وارد خواهد کرد.»
منبع: آر تی