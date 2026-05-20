فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از شناسایی و دستگیری فردی که با سوءاستفاده از فضای مجازی اقدام به هتک حریم خصوصی یکی از شهروندان کرده بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی اکبر قلی پور فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر هک شدن تلفن همراه، حساب کاربری اینستاگرامش و انتشار تصاویر خصوصی او در فضای مجازی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: بررسی‌ها نشان داد متهم با هک گوشی و دسترسی به صفحات شخصی، اقدام به انتشار تصاویر شهروند در فضای مجازی اینستاگرام نمود که این اقدام موجب هتک حرمت و خدشه‌دار شدن حیثیت فرد شاکی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و تخصصی، متهم را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی در عملیاتی ضربتی بازداشت کردند.

سرهنگ قلی پور با بیان اینکه متهم در بازجویی‌ها به بزه انتسابی اعتراف کرده است، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.