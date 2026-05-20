باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز سی اردیبهشت شاخص کل بورس با افزایش ۴۴ هزار و ۷۸۹ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۷۱۶ هزار واحدی ایستاد.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش بیش از ۱۳ هزار واحد همراه شد فملی، شپنا و ومعادن سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، نماد خودرو، وبملت و شستا سه نماد پرتراکنش بودند.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فراوره نفتی بیشترین ارزش معامله را با ارزش هزار و 197 میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین چند رشته ای صنعتی و بانک ها در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، فیروزا و افران بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.