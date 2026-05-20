باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - جواد حیدری معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: ارتقای آگاهی عمومی و آموزش کاربران جادهای، یکی از مهمترین راهکارهای کاهش تصادفات و حفظ جان هموطنان است.
وی با اشاره به اجرای آموزشهای ایمنی ویژه دانشآموزان مدارس حاشیه راهها افزود: در این مدت، برنامههای آموزشی در ۱۷ مدرسه حاشیه راههای استان برگزار شده و بیش از یک هزار و ۷۲۱ نفر از دانشآموزان تحت پوشش آموزشهای ترافیکی و ایمنی قرار گرفته است.
حیدری ادامه داد: آموزشهای ایمنی برای گروههای مختلف کاربران جادهای از جمله راکبان ادوات کشاورزی، رانندگان موتورسیکلت، عابران پیاده و سرنشینان ناوگان حملونقل عمومی نیز اجرا شده است که در این راستا بیش از یک هزار و ۲۸۵ نفر از راکبان تراکتور و ادوات کشاورزی، یک هزار و ۷۲۱ نفر عابر پیاده و حدود ۶۰۰ نفر از سرنشینان اتوبوسها از آموزشهای ایمنی بهرهمند شدند.
معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی همچنین از توزیع رایگان اقلام آموزشی و تجهیزات ایمنی در بین کاربران جادهای خبر داد و اظهار کرد: در راستای توسعه فرهنگ ایمنی و کاهش آسیبهای ناشی از حوادث رانندگی، ۲۴ عدد کلاه ایمنی موتورسواری نیز به صورت رایگان بین راکبان موتورسیکلت توزیع شده است.
حیدری تأکید کرد: آموزش و فرهنگسازی در کنار توسعه زیرساختها، ایمنسازی راهها و ارتقای تجهیزات، از مؤثرترین عوامل کاهش تصادفات جادهای به شمار میرود و این ادارهکل با جدیت اجرای برنامههای آموزشی و ایمنی را در سراسر استان ادامه خواهد داد.