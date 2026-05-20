به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان - هادی بزوال، مربی فوتسال هرمزگان و سرمربی پیشین تیم پالایش نفت بندرعباس، در گفتگویی به تشریح بخشی از سوابق کاری خود، وضعیت فوتسال استان و حواشی پایان همکاری‌اش با این باشگاه پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود شهادت رهبر معظم انقلاب، دانش‌آموزان شهید میناب و شهدای جنگ رمضان را تسلیت گفت و سپس به روند شکل‌گیری تیم آیندگان هرمزگان اشاره کرد.

بزوال گفت: به همراه دوستانی مانند حمید رضایی و ابراهیم دهقانی سهمیه لیگ دسته دوم را خریداری کردیم و در همان سال نخست با تکیه بر بازیکنان نوجوان و جوان توانستیم به لیگ دسته اول صعود کنیم. سال بعد نیز با نام صنایع، پس از گهرزمین سیرجان به عنوان تیم دوم راهی لیگ برتر شدیم.

او با اشاره به مشکلات مالی آن فصل افزود: با وجود جذب پنج بازیکن، چهار نفر از آنها تا نیم‌فصل از تیم جدا شدند، اما در نهایت با ۲۵ امتیاز توانستیم سهمیه هرمزگان در لیگ برتر را حفظ کنیم. در سال بعد نیز با نام پالایش نفت برای نخستین‌بار جایگاه پنجم لیگ برتر را به دست آوردیم.

سرمربی پیشین پالایش نفت درباره بازگشت دوباره خود به این تیم گفت: ابتدا برای هدایت تیم در شش هفته پایانی لیگ دعوت شدم، اما قبول نکردم. در ادامه پس از صحبت با مسئولان باشگاه شرط گذاشتم که اگر از شش بازی باقی‌مانده ۱۲ امتیاز کسب کنیم، قرارداد فصل آینده تمدید شود. خوشبختانه با تلاش بازیکنان و کادر فنی ۱۳ امتیاز به دست آوردیم و تیم در نهایت به رتبه هشتم رسید.

بزوال در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر توانمندی مربیان بومی اظهار کرد: فاصله مربیان در سطح کشور آن‌قدر زیاد نیست و هرمزگان نیز از استعدادهای فراوانی در فوتسال برخوردار است.

او با اشاره به نتایج تیم‌های هرمزگانی برابر مدعیان لیگ گفت: تیم‌هایی مانند گیتی‌پسند، مس سونگون و گهرزمین با وجود امکانات و بودجه بالاتر مقابل نمایندگان هرمزگان امتیاز از دست داده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای فوتسال استان است.

بزوال درباره نحوه اطلاع از پایان همکاری خود نیز گفت: مدتی شایعاتی درباره تغییرات مطرح شده بود که مسئولان باشگاه آن را رد می‌کردند. حتی در جلسه هیئت‌مدیره نیز این موضوع تکذیب شد، اما در نهایت غروب جمعه ۲۴ اردیبهشت در شهرک مروارید به من اعلام شد که همکاری‌مان به پایان رسیده است؛ موضوعی که برایم شوکه‌کننده بود.

وی همچنین به معرفی تعدادی از بازیکنان جوان بومی در دوران فعالیت خود اشاره کرد و گفت: بازیکنانی مانند محمدحسین بازیار، امیرحسین دهقانی، علی جوذری، امین مراداحمدی، محمدامین سالاری، سبحان شراعی، نوید آذری، محمدامین فارسی، عرفان محمدپور و علیرضا دهباشی ۱۷ ساله در این مدت به فوتسال استان معرفی شدند.

بزوال در پایان از مسئولان ورزشی استان خواست به ظرفیت‌های بومی بیشتر اعتماد کنند و تأکید کرد: هر زمان به نیروهای بومی اعتماد شده، نتیجه آن موفقیت بوده است. او همچنین از مسئولان استان، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر بندرعباس، مربیان، ورزشکاران و هواداران بابت حمایت‌هایشان قدردانی کرد.