باشگاه خبرنگاران جوان _ مسعود مرادی در جریان بازدید از نیروگاه اصفهان گفت: از مجموع ۱۰۲ هزار و ۵۴۵ مگاوات برنامه تعمیرات پیش‌بینی شده برای افزایش آمادگی تولید برق نیروگاه‌ها در پیک تابستان امسال، تاکنون ۹۷ هزار و ۶۴۵ مگاوات آن به پایان رسیده است.

وی با اشاره به پیشرفت ۹۹ درصدی برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی سراسر کشور، ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات فعالیت تعمیراتی در حال انجام است که تا انتهای اردیبهشت با اتمام بخش اعظم این اقدامات شاهد حداکثر آمادگی نیروگاه‌های کشور برای روز‌های اوج مصرف برق تابستان خواهیم بود.

مرادی با بیان اینکه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی در دوران جنگ رمضان بی‌وقفه در حال اجرا بوده است، بیان کرد: برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها هر ساله از اواخر شهریورماه آغاز و باید تا قبل از شروع پیک تابستان به پایان برسد تا با بتوانیم همه واحد‌های تولید برق حرارتی کشور را برای تابستان با آمادگی حداکثری در مدار تولید داشته باشیم.

براساس این گزارش، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی در این بازدید در جریان آخرین وضعیت تعمیرات و آماده‌سازی واحد‌های نیروگاه اصفهان برای تامین برق پایدار در پیک تابستان امسال، راهکار‌های تامین آب برای تولید حداکثری واحد‌ها و روند آماده‌سازی نهایی برج خنک‌کننده نیروگاه قرار گرفت.