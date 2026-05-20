باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر اکبرزاده‌پاشا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت:علی‌رغم تلاش‌های گسترده پزشکان و همکاران حوزه سلامت در سال‌های گذشته، اجرای کامل و صد درصدی این طرح محقق نشده بود و نسخه جدید این برنامه با هدف تحقق کامل آن تدوین و ابلاغ شده است.

او افزود:طرح پزشک خانواده در سه سطح اجرا خواهد شد؛ سطح نخست مربوط به پزشک خانواده است که به‌عنوان دروازه‌بان نظام سلامت، نخستین محل مراجعه و ورود بیماران محسوب می‌شود و این بخش زیر نظر معاونت بهداشتی فعالیت می‌کند.

دکتر اکبرزاده‌پاشا گفت:پس از آن، بیماران در صورت نیاز به سطح دوم یعنی خدمات تخصصی سرپایی ارجاع می‌شوند و در نهایت سطح سوم شامل خدمات بستری در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها خواهد بود.

او افزود:سلامت اساسی‌ترین حق مردم و ارزشمندترین سرمایه اجتماعی است.

دکتر اکبرزاده‌پاشا گفت:امروز با چالش مهم بیماری‌های مزمن مانند دیابت و فشار خون مواجه هستیم؛ بیماری‌هایی که نیازمند پیشگیری، پیگیری مستمر و مراقبت طولانی‌مدت هستند.

او افزود:حتی بسیاری از افراد آگاه به مسائل پزشکی نیز ممکن است روند مراقبت از بیماری خود را به‌صورت منظم دنبال نکنند، اما اگر یک تیم سلامت و پزشک خانواده به‌صورت مستمر وضعیت فرد را از ابتدای زندگی تا سال‌های سالمندی تحت نظر داشته باشند، می‌توان خدمات مؤثرتری ارائه کرد و از بروز بسیاری از عوارض جلوگیری نمود.