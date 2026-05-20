معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت سیزدهم امروز در رشت گفت: آیت الله شهید رئیسی در راه رفع مشکلات مردم و محرومان خستگی نمی‌شناخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مردمی دولت سیزدهم و دیگر شهدای والامقام خدمت، امروز (چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه) با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان استان گیلان در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه رشت برگزار شد.

محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت سیزدهم در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای وطن، امام شهید، رئیس جمهور شهید و شهدای خدمت و با تجلیل از شخصیت جهادی شهید آیت‌الله رئیسی، بر ضرورت ادامه راه خادمان بی‌منت مردم تأکید کرد.

او گفت: امام شهید ما در همه چیز سرآمد بود و شهید رئیسی هم پیرو خط همین امام شهید مقتدر و شجاع بود که خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده بود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت سیزدهم افزود: در طول ۴۷ سال گذشته انسان‌هایی در این کشور در مکتب این نظام و انقلاب پرورش یافتند که هر یک از آنها با خلوص نیت و قدم گذاشتن در مسیر اسلام، نامشان ماندگار شد. دهقان با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و اجرایی شهید رئیسی تصریح کرد: این شهید والامقام زمانی که در کسوت خادم الرضایی بود، ولایی شده بود و در خط ولایت فقیه پیگیر مسائل بود.

آیین گرامیداشت دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی

او همچنین آبرومندی، ولایی، پرکاری و خدمتگزاری را از سجایای اخلاقی آیت الله شهید رئیسی دانست و گفت: رئیس جمهور شهید شبانه روز در حال کار بود و دائم در فکر محرومان و رفع مشکلات مردم بود و در این راه خستگی نمی‌شناخت.

معاون حقوقی ریاست جمهوری سیزدهم به جنگ ناجوانمردانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران هم اشاره کرد و افزود: کشورمان در شرایط کنونی دست برتر را دارد و نباید در مقابل خواسته‌های دشمن متجاوز کوتاه بیاییم بلکه باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود به ویژه در استان‌های شمالی، کشور را از این مرحله مهم عبور دهیم. دهقان تصریح کرد: قطعا با استقامت و همدلی مردم و مسئولان دست متجاوزان از کشور عزیزمان کوتاه خواهد شد. 

در پایان این مراسم حاضران به یاد شهدای وطن به ویژه شهدای خدمت و رئیس جمهور شهید عزاداری کردند.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: مراسم شهید ، شهید رئیسی
