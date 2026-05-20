باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کاترین ووترن، وزیر دفاع فرانسه، امروز چهارشنبه اعلام کرد که پاریس در این مرحله از وجود مین‌های کاشته‌شده در تنگه هرمز مطمئن نیست؛ این اظهارات پس از انتشار گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی مبنی بر رصد دست‌کم ۱۰ مین در این منطقه مطرح شد.

ووترن در گفت‌و‌گو با ایستگاه رادیویی «فرانس اینفو» اظهار داشت: «در حال حاضر، من هیچ اطمینانی در این باره ندارم، اما به هر حال ما خود را برای ضرورت مین‌روبی احتمالی آماده می‌کنیم.»

وی افزود که کشتی‌های مین‌روب در چارچوب یک مأموریت احتمالی به رهبری فرانسه و انگلیس به منطقه اعزام شده‌اند و پاریس یک کشتی مین‌روب نیز در پایگاه خود در جیبوتی دارد.

پیش از این، منابع آگاه آمریکایی در راستای داستان سرایی ارتش آمریکا ادعا کرده بودند که نیرو‌های این کشور دست‌کم ۱۰ مین دریایی را در تنگه هرمز رصد کرده‌اند. این درحالی است که ایران تاکید کرده است که هیچ مین‌گذاری در تنگه هرمز صورت نگرفته است.

منبع: ارم نیوز