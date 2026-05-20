باشگاه خبرنگاران جوان- داوود عزیزی گفت: روند آماده سازی تیم ملی پدل و تنیس برای بازی‌های آسیایی، زمین تنیس استقلال و شش زمین VIP از جمله مواردی بود که در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

وی افزود: در این دیدار درباره مسابقات تنیس و حضور تیم ملی تنیس و پدل در مسابقات ناگویا که به صورت سینگل دبل و میکس شرکت خواهند داشت، نیز صحبت شد.

رییس فدراسیون تنیس در ادامه با اشاره به حضور تیم ملی پدل در مسابقات مختلف در بخش دختران و پسران گفت: همچنین برای تیم ملی تنیس جهت حضور در بازی‌های دیویس کاپ نیز برنامه‌های خوبی در نظر گرفته‌ایم که در این دیدار خدمت وزیر ورزش ارائه شد.

عزیزی در ادامه تاکید کرد: دیدار با وزیر ورزش و جوانان در روند رشد و موفقیت‌های ورزش کشور بسیار موثر خواهد بود همانطور که در این مدت دکتر دنیا‌مالی همیشه با نگاه وسیع شان پشتیبان ورزش و فدراسیون‌های ورزشی بوده‌اند.

وی افزود: هدف ما درخشش در مسابقات ناگویا و دیویس کاپ است و ان شاء الله با برنامه ریزی‌های صورت گرفته شاهد رشد خوبی در خانواده تنیس و پدل کشورمان باشیم.

