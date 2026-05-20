رئیس فدراسیون تنیس، با اشاره به دیدار با وزیر ورزش و جوانان، از بررسی روند آماده‌سازی تیم‌های ملی تنیس و پدل برای حضور در مسابقات ناگویا و دیویس‌کاپ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- داوود عزیزی گفت: روند آماده سازی تیم ملی پدل و تنیس برای بازی‌های آسیایی، زمین تنیس استقلال و شش زمین VIP از جمله مواردی بود که در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

وی افزود: در این دیدار درباره مسابقات تنیس و حضور تیم ملی تنیس و پدل در مسابقات ناگویا که به صورت سینگل دبل و میکس شرکت خواهند داشت، نیز صحبت شد.

رییس فدراسیون تنیس در ادامه با اشاره به حضور تیم ملی پدل در مسابقات مختلف در بخش دختران و پسران گفت: همچنین برای تیم ملی تنیس جهت حضور در بازی‌های دیویس کاپ نیز برنامه‌های خوبی در نظر گرفته‌ایم که در این دیدار خدمت وزیر ورزش ارائه شد.

عزیزی در ادامه تاکید کرد: دیدار با وزیر ورزش و جوانان در روند رشد و موفقیت‌های ورزش کشور بسیار موثر خواهد بود همانطور که در این مدت دکتر دنیا‌مالی همیشه با نگاه وسیع شان پشتیبان ورزش و فدراسیون‌های ورزشی بوده‌اند.

وی افزود: هدف ما درخشش در مسابقات ناگویا و دیویس کاپ است و ان شاء الله با برنامه ریزی‌های صورت گرفته شاهد رشد خوبی در خانواده تنیس و پدل کشورمان باشیم.

منبع: پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان

برچسب ها: داود عزیزی ، پدل ، تنیس
خبرهای مرتبط
سکوت کمیته بین المللی المپیک در قبال شهادت ورزشکاران ایرانی
ستاره‌های فوتبال جهان در امارات به میدان می‌روند
رونمایی از تیم ملی پدل ایران برای قهرمانی آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمریکایی‌ها برای عدم نتیجه گیری ایران در جام جهانی کارشکنی می‌کنند
دلایلی که لیگ بیست و پنجم فوتبال نیمه تمام باقی می‌ماند
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به تعویق افتاد
آخرین اخبار
منچستریونایتد قرارداد مایکل کریک را تمدید کرد
عنابی ها، از خاطرات ۲۰۲۲ تا رویای شگفتی سازی در آمریکا
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به تعویق افتاد
ایران میزبان وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۸ شد
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
دلایلی که لیگ بیست و پنجم فوتبال نیمه تمام باقی می‌ماند
آمریکایی‌ها برای عدم نتیجه گیری ایران در جام جهانی کارشکنی می‌کنند
واکنش باشگاه پرسپولیس درباره بازگشت ترابی و اسماعیلی فر به سرخپوشان
بازدید معاون وزیر ورزش از زمین گلف انقلاب + فیلم
النصر بعد از ۷ سال فاتح لیگ عربستان شد
مدال نقره بانوی پاراوزنه بردار ایران در مسابقات آزاد الجزایر
علوی: قرارداد نهایی برای دیدار با مالی هنوز نهایی نشده است
جمهوری چک؛ تیمی که می‌خواهد دوباره نامش را در جام جهانی زنده کند
آغاز درمان روزبه چشمی پس از آسیب‌دیدگی همسترینگ
دعوت شهریار مغانلو به تیم ملی فوتبال ایران
مجوز حرفه‌ای پرسپولیس صادر شد
مجوز حرفه‌ای استقلال صادر شد
انگیزه‌بخشی به نوجوانان والیبال ایران؛ عبادی‌پور به اردوی ارومیه آمد
بعد از ۱۶ سال بازگشت «بافانا بافانا» به جام جهانی