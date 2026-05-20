باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی _ محمد رضا بابایی استاندار یزد با تمجید از به‌کارگیری فناوری‌های نوین و نوآوری در ساخت بنای جدید نظام مهندسی استان، این پروژه را الگویی در تراز ملی برای صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی دانست و بر ضرورت تحقق کامل و صددرصدی وظایف نظارتی مهندسان تأکید کرد.

استاندار یزد به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی و جمعی از مدیران کل مربوطه، از پروژه ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین متد‌ها و فناوری‌های به کار رفته در این بنا قرار گرفت.

بابایی در جریان این بازدید با تأکید بر اینکه نگاه متفاوت، عملکرد‌های منحصر‌به‌فرد را به دنبال دارد، اظهار داشت: طراحی و معماری این سازه از حالت سنتی و عادی خارج شده است؛ بومی‌سازی ابزار‌ها و به‌کارگیری شیوه‌های خلاقانه برای سایه‌سازی، در کنار خلق زیبایی مدرن و جذاب، ارزش بسیار بالایی به این کار بخشیده است.

وی خلق ارزش در راستای کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی ساختاری در حامل‌های انرژی را شاخصه اصلی این پروژه دانست و تصریح کرد: این رویکرد هوشمندانه و پیشرو، شایسته ستایش و الگوبرداری است و پتانسیل این را دارد که نگاه‌ها را در سطح ملی به خلاقیت‌های مهندسی استان یزد جلب کند.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود به رسالت کلان سازمان نظام مهندسی پرداخت و گفت: هرچه وظایف، نقشه‌ها و رسالت‌های نظارتی این سازمان واقعی‌تر و عمقی‌تر باشد و در حد ۱۰۰ درصدی خود اجرایی شود، انتفاع مستقیم آن به نفع مالک، جامعه و کل استان خواهد بود.

وی با اشاره به تغییر ریل‌گذاری‌های نظارتی در سال‌های اخیر یادآور شد: در گذشته بعضاً نقشه‌ها و تاییدیه‌ها بدون بررسی‌های عمیق صادر می‌شد، اما خوشبختانه امروز این آسیب کاهش یافته است؛ عبور از نظارت‌های صوری و حرکت به سمت تعهد کامل، همان مطالبه جدی دولت و دستگاه‌های حاکمیتی نظیر راه و شهرسازی از جامعه مهندسین است.

بابایی ، با ابراز خرسندی از گزارش‌های مثبت دریافتی از عملکرد این سازمان، تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد که نظام مهندسی یزد در مسیر و جایگاه درست خود در حال ایفای نقش است، اما این مجموعه به عنوان متولی استحکام‌بخشی و تایید نقشه‌ها، پیش از هر چیز باید خودش الگو، نمونه و ویترین پایبندی به اصول فنی باشد.

بابایی در پایان با اشاره به مشخصات فنی این ابنیه خاطرنشان کرد: امروز از بنایی با حدود ۶ هزار متر مربع زیربنا، شکیل و مستحکم بازدید کردیم که با متد‌ها و فناوری‌های روز ساخته شده است؛ این مجموعه ارزشمند به عنوان الگوی ساخت‌وساز پایدار، در سفر قریب‌الوقوع وزیر راه و شهرسازی به استان یزد به صورت رسمی افتتاح شده و به بهره‌برداری خواهد رسید.