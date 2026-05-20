معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، از آغاز پویش ملی جان ایران با محوریت حمایت مردمی از خانواده و فرزندآوری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام رضا عزت‌زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در نشست خبری پویش جان ایران با گرامیداشت یاد شهدا و رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: خوشحالیم که در این جلسه حضور داریم تا ان‌شاءالله نقطه آغاز مبارک و ارزشمندی برای یک حرکت بزرگ مردمی رقم بخورد؛ حرکتی که آرام‌آرام خود مردم میداندار آن خواهند شد و این مسیر عظیم را پیش خواهند برد.

روایت ایران قوی از نگاه رهبر شهید

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نقش رهبر شهید در شکل‌گیری اقتدار امروز جمهوری اسلامی گفت: باید داستان ایران قوی را از آغاز رهبری این بزرگ‌مرد روایت کرد؛ شخصیتی که پرچم عزت و اقتدار ایران را در دست گرفت و هر عنصر قدرت‌آفرین برای ملت ایران را تقویت کرد؛ از دانش و فناوری گرفته تا قدرت نظامی، قدرت گفتمانی و حرکت عمومی ملت.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت جوانان مؤمن، زنان و مردانی که مستحکم پشت این کشور ایستاده‌اند، در برابر همه مستکبران عالم قدرت‌نمایی می‌کند و این اقتدار، محصول همان نگاه تمدنی و آینده‌ساز رهبر شهید است.

عزت‌زمانی تأکید کرد: دنیا در سال‌های آینده ایران را به نام او خواهد شناخت؛ ایرانی که بر فراز قله‌ها خواهد ایستاد و پرچم عزت، شرف و انسانیت را در برابر مستکبرانی که به دنبال ذلت انسان‌ها هستند، به اهتزاز درخواهد آورد.

فعالیت گسترده نیرو‌های مردمی در حوزه خانواده و جمعیت

وی با اشاره به تلاش فعالان حوزه خانواده و جمعیت در سال‌های اخیر اظهار کرد: جمعی از فعالان این عرصه در لبیک به فرمان رهبر شهید، تمام همت خود را برای تحقق مسئله جمعیت و خانواده به میدان آوردند و در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و مطالبه‌گری فعالیت کردند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: از حوزه ازدواج، مشاوره، تشکیل و تحکیم خانواده تا مسئله سقط جنین که یکی از معضلات جدی کشور محسوب می‌شود، مجموعه‌های مردمی اقدامات گسترده و مؤثری انجام دادند و حتی در تدوین قوانین و ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز نقش‌آفرینی کردند.

وی افزود: امروز این مجموعه‌های مردمی پرچمدار مواجهه با دستگاه استکباری هستند؛ جریانی که به تعبیر رهبر شهید، در طول دهه‌های گذشته تلاش کرده بنیان خانواده را تضعیف کند و سلول بنیادین جامعه را از میان ببرد.

جنگ جمعیتی، بخشی از جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران

عزت‌زمانی با اشاره به شرایط امروز کشور تصریح کرد: دشمن امروز همزمان جنگ اقتصادی، سیاسی، نظامی و شناختی را علیه ملت ایران پیش می‌برد و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این نبرد، جنگ جمعیتی است.

وی گفت: ما معتقدیم این یک جنگ تمام‌عیار علیه ملت ایران است و در همین میدان، گروه‌های مردمی همانند سایر صحنه‌های انقلاب اسلامی به میدان آمده‌اند تا قدرت ملت ایران را به نمایش بگذارند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: همان‌گونه که مردم در پویش عظیم جان‌فدا حضور پیدا کردند و خود را جان‌فدای ملت ایران معرفی کردند، امروز نیز گروه‌های مردمی تصمیم گرفته‌اند با دعوت از خانواده‌های جوان و دوستدار ایران، پویش ملی جان ایران را شکل دهند.

پویش «جان ایران» با شعار «به ایران جان بده»

وی درباره اهداف این پویش توضیح داد: پویش جان ایران با شعار به ایران جان بده آغاز شده و هدف آن دعوت از خانواده‌ها برای نقش‌آفرینی در آینده ایران اسلامی است.

عزت‌زمانی گفت: در این پویش، مادرانی که در طول یک سال آینده فرزندانی را به ایران عزیز هدیه خواهند کرد، اطلاعات خود را در سکو‌ها و سامانه‌های معرفی‌شده ثبت می‌کنند و گروه‌های مردمی حوزه جمعیت در کنار آنان قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: این همراهی صرفاً یک ارتباط نمادین نیست، بلکه شامل پیگیری مسائل، رفع نیازها، ارائه خدمات و همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از خانواده‌ها خواهد بود.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم یک لشکر بزرگ از خانواده‌هایی شکل بگیرد که جان ایران خواهند بود و جان تازه‌ای به آینده این کشور خواهند بخشید.

ادای احترام به شهدای دانش‌آموز و شهدای مقاومت

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری شهدای اخیر کشور گفت: به یاد همه شهدای این مرز و بوم، رهبر شهید انقلاب و همچنین دختران شهید مدرسه میناب، این مسیر را ادامه خواهیم داد؛ دخترانی که جان ایران بودند و دست جنایتکار استکبار جان آنان را گرفت.

عزت‌زمانی افزود: این شهدا نام خود را در تاریخ ایران ثبت کردند و ان‌شاءالله هر کدام از آنان منشأ تولد ده‌ها دختر و پسر آینده‌ساز برای این سرزمین خواهند شد.

پیام آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به فعالان مردمی حوزه جمعیت

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی همچنین از صدور پیامی از سوی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در پاسخ به نامه فعالان مردمی حوزه جمعیت خبر داد و گفت: این پیام با نگاهی قدرتمندانه، آینده‌ساز و تمدنی به مسئله جمعیت و فرزندان آینده ایران صادر شد.

وی ادامه داد: پس از انتشار این پیام، تاکنون بیش از ۷۴۵۰ گروه مردمی در لبیک به فرمان ایشان، حمایت خود را از پویش جان ایران اعلام کرده‌اند و این بیعت مردمی پس از جمع‌آوری امضا‌ها تقدیم ایشان خواهد شد.

عزت‌زمانی تأکید کرد: مردم صاحبان واقعی این انقلاب هستند و امروز نیز خود آنان رهبری میدان را برعهده گرفته‌اند. امیدواریم با اتکا به ظرفیت عظیم ملت ایران، یک رکورد و اتفاق مبارک در حوزه جمعیت رقم بخورد و همان دشمنی که در جنگ نظامی به نتیجه نرسید، در این عرصه نیز شکست بخورد.

وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم جلوه‌ای از این قدرت مردمی که آینده ایران را خواهد ساخت، در سال‌های پیش‌رو به‌روشنی دیده شود و ایران عزیز همچون همیشه سربلند و مقتدر باقی بماند.

پویش «جان ایران» دفاع از آینده و حیات ایران است

سیدمهدی ناظمی، دبیر قرارگاه جوانی جمعیت سازمان صدا و سیما، با تأکید بر اینکه مسئله جمعیت و خانواده بخشی از میدان مبارزه ملت ایران است، گفت: پویش جان ایران با شعار به ایران جان بده، تلاشی برای دفاع از حیات و آینده ایران و شکل‌گیری یک شبکه مردمی حامی خانواده در سراسر کشور است.

وی در سخنانی با اشاره به شرایط امروز کشور اظهار کرد: جنگ و جهاد ما فقط در عرصه نظامی، موشکی و پدافندی خلاصه نمی‌شود، بلکه بخشی از این مبارزه در میدان خانواده و حفظ نسل آینده جریان دارد.

ناظمی افزود: امروز با دشمنی مواجه هستیم که کودکان، زنان، بیمارستان‌ها و مراکز دارویی را هدف قرار می‌دهد و به دنبال از بین بردن نسل ملت ایران است؛ بنابراین توجه به خانواده و فرزندآوری بخشی از مسئولیت تاریخی و اجتماعی ما در این میدان محسوب می‌شود.

دفاع از خانواده، دفاع از ایران و تمدن ایرانی است

دبیر قرارگاه جوانی جمعیت صداوسیما با بیان اینکه ایران تنها با سرمایه و پول ساخته نشده است، تصریح کرد: قدرت ایران از تمدن، فرهنگ و سبک زندگی خانواده‌محور ایرانی سرچشمه می‌گیرد و اگر از خانواده دفاع می‌کنیم، در حقیقت از هویت ایرانی و سبک زندگی ایرانی دفاع می‌کنیم.

وی ادامه داد: ایران یک تمدن ریشه‌دار است و برخلاف برخی کشور‌های تازه‌تأسیس منطقه، قدرت خود را از دل خانواده، فرهنگ و مردم به دست آورده است.

ناظمی تأکید کرد: اگر در نگهبانی از خانواده و نسل آینده سستی کنیم، آیندگان درباره ما قضاوت خواهند کرد؛ همان‌گونه که امروز از شهدا و چهره‌های اثرگذار کشور با احترام یاد می‌کنیم.

پویش «جان ایران» با محوریت مردم شکل گرفته است

وی با اشاره به اهداف پویش جان ایران گفت: این پویش تلاش دارد با تکیه بر ظرفیت مردم، بخشی از مشکلات حوزه خانواده را حل کند و در کنار حمایت‌های حاکمیتی، یک حرکت اجتماعی و مردمی را سامان دهد.

دبیر قرارگاه جوانی جمعیت سازمان صداوسیما افزود: امروز شاهد شکل‌گیری نوعی حکمرانی مردمی هستیم؛ مردمی که خودشان برای حل مسائل کشور به میدان آمده‌اند و در صورت حمایت کافی، می‌توانند بخش مهمی از مشکلات را حل و فصل کنند.

وی ادامه داد: همان‌گونه که شبکه‌های مردمی در عرصه‌های مختلف شکل گرفته‌اند، می‌توان امیدوار بود که شبکه‌ای گسترده از حامیان خانواده نیز در سراسر کشور ایجاد شود.

از مشاوره ازدواج تا حمایت از فرزندآوری

ناظمی با اشاره به ظرفیت‌های مردمی این پویش اظهار کرد: در این شبکه مردمی، افرادی که نیاز به ازدواج، مشاوره، حمایت در فرزندآوری یا خدمات خانواده دارند، می‌توانند از ظرفیت دیگران استفاده کنند.

وی افزود: پزشکان، مشاوران، گروه‌های جهادی، مادران و خانواده‌ها می‌توانند در قالب این شبکه مردمی به یکدیگر کمک کنند؛ از مشاوره‌های تخصصی گرفته تا تبادل امکانات و حمایت‌های اجتماعی.

دبیر قرارگاه جوانی جمعیت صداوسیما خاطرنشان کرد: بسیاری از راه‌حل‌های حوزه خانواده از دل خود مردم و همین حکمرانی مردمی متولد خواهد شد.

صداوسیما از پویش «جان ایران» حمایت می‌کند

ناظمی در پایان با تأکید بر حمایت رسانه ملی از این حرکت مردمی گفت: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته و حتی بیش از گذشته، از پویش جان ایران حمایت خواهد کرد تا اقدامات مردمی در این حوزه ضریب و اثرگذاری بیشتری پیدا کند.

وی ابراز امیدواری کرد که با تقویت این شبکه مردمی، خانواده ایرانی بیش از گذشته تقویت شود و زمینه برای شکل‌گیری نسل آینده‌ساز ایران اسلامی فراهم شود.