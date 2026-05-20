باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در ادامه روند پایش‌های میدانی، ارزیابی‌های تخصصی و نظارت مستمر دولت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در نشستی تخصصی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت نفت، آخرین وضعیت حوزه انرژی کشور، روند تولید و صادرات نفت، وضعیت تأمین سوخت و همچنین شرایط صنعت گاز و پتروشیمی را موردبررسی قرار داد.

در این نشست، وزیر نفت گزارشی جامع از عملکرد مجموعه صنعت نفت طی ۴۰ روز جنگ، شرایط عملیاتی تأسیسات انرژی کشور، مجاهدت‌ها و ایثار کارکنان صنعت نفت در حفظ پایداری تولید و تأمین سوخت و همچنین روند بازگرداندن بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید ارائه کرد.

در این گزارش همچنین آخرین وضعیت واحد‌های آسیب‌دیده، اقدامات فنی و مهندسی برای بازسازی زیرساخت‌ها، مدیریت شرایط پس از محدودیت‌ها و محاصره دریایی، میزان تولید و صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی و وضعیت صنعت پتروشیمی و شبکه گاز کشور تشریح شد.

مسئولان وزارت نفت در این جلسه با اشاره به تداوم تولید پایدار در شرایط دشوار جنگی، گزارشی از روند تأمین خوراک صنایع، مدیریت شبکه توزیع سوخت، تأمین پایدار گاز نیروگاه‌ها و صنایع و همچنین اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از اختلال در زنجیره انرژی کشور ارائه کردند.

رئیس‌جمهور پس از استماع گزارش‌ها، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران، مهندسان و کارکنان صنعت نفت در حفظ پایداری تأمین انرژی کشور، اظهار داشت: مجموعه صنعت نفت در شرایط حساس و دشوار اخیر، با روحیه جهادی و ایثارگرانه اجازه نداد جریان تولید، انتقال و تأمین سوخت کشور متوقف شود و این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تبیین واقع‌بینانه شرایط موجود برای افکار عمومی، تصریح کرد: مردم باید بدانند که کشور در حوزه تأمین بنزین و برخی حامل‌های انرژی با محدودیت‌هایی مواجه است و عبور موفق از این شرایط، نیازمند همراهی عمومی و اصلاح الگوی مصرف است.

رئیس‌جمهور افزود: در شرایطی که کشور با فشار‌های خارجی و آسیب به بخشی از زیرساخت‌های انرژی مواجه است، استمرار مصرف غیرضروری و استفاده گسترده از خودرو‌های تک‌سرنشین، مصداق بدمصرفی و اتلاف منابع ملی است و همه باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند.

پزشکیان با تأکید بر توسعه فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت: باید مصرف سوخت را کاهش دهیم تا منابع حاصل از صرفه‌جویی به جای واردات بنزین برای مصارف غیرضرور، در حوزه معیشت مردم، تقویت نظام حمایتی و تأمین کالابرگ اقشار کم‌درآمد هزینه شود.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: دولت نمی‌تواند منابع کشور را صرف واردات سوخت برای مصرف‌های غیرضروری کند، چرا که اولویت اصلی ما حمایت از معیشت مردم و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد و ضروری اقتصاد است.

پزشکیان در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های گذشته در حوزه توسعه شبکه گازرسانی گفت: نباید فراتر از ظرفیت واقعی کشور تعهد ایجاد شود؛ زیرا ایجاد تعهدات غیرقابل تأمین در نهایت موجب نارضایتی عمومی خواهد شد. در سیاست‌گذاری انرژی باید میان منابع و مصارف تعادل منطقی برقرار باشد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم بازنگری در توسعه شبکه گازرسانی افزود: در مناطقی که شرایط اقلیمی با استفاده از سایر سوخت‌ها سازگار است، ضرورتی برای گسترش بی‌ضابطه شبکه گاز وجود ندارد و باید با نگاه کارشناسی و مبتنی بر بهره‌وری تصمیم‌گیری شود.

پزشکیان همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه صرفه‌جویی گاز و اجرای سیاست‌های تشویقی و بازدارنده برای مشترکان کم‌مصرف و پرمصرف تأکید کرد و گفت: مدیریت مصرف انرژی بدون مشارکت مردم و اصلاح رفتار مصرفی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خواستار ساماندهی مصرف انرژی در ساختمان‌ها و مراکز کم‌بازده شد و اظهار داشت: برخی ساختمان‌های اداری و دولتی در بخش قابل توجهی از سال بهره‌وری لازم را ندارند؛ اما همچنان انرژی زیادی مصرف می‌کنند؛ از این‌رو باید این فضا‌ها ادغام، ساماندهی و مدیریت شوند تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر حمایت کامل دولت از صنایع ارزآور کشور، به‌ویژه صنعت پتروشیمی، تصریح کرد: دولت تأمین گاز و برق صنایع راهبردی و صادرات‌محور را با جدیت دنبال خواهد کرد و اجازه نخواهد داد چرخه تولید در صنعت پتروشیمی دچار وقفه شود؛ چرا که این صنعت نقش مهمی در تأمین ارز، اشتغال و پایداری اقتصاد کشور دارد.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ایثار و فداکاری کارکنان صنعت نفت و پتروشیمی در شرایط جنگی، بر ضرورت رسیدگی ویژه به خانواده شهدا و مجروحان این صنعت تأکید کرد و گفت: باید به‌صورت کامل از خانواده‌های این عزیزان حمایت شود تا در ادامه مسیر زندگی و معیشت خود با مشکل مواجه نشوند و بتوانند با آرامش و عزت روی پای خود بایستند.

رئیس‌جمهور در ادامه بر ضرورت مدیریت دقیق زنجیره تولید تا مصرف محصولات پتروشیمی تأکید کرد و افزود: باید از هرگونه احتکار، واسطه‌گری و دلالی در بازار محصولات پتروشیمی جلوگیری شود و در شرایط فعلی، مدیریت توزیع و عرضه این محصولات باید متناسب با مصالح اقتصادی کشور انجام گیرد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود دو مأموریت مشخص را به وزارت نفت ابلاغ کرد و گفت: نخست، اولویت‌بندی تخصیص گاز به بخش‌های مولد، ثروت‌آفرین و دارای بازدهی اقتصادی بالا است؛ چرا که اگر از هدررفت انرژی جلوگیری شود، می‌توان این منابع را در اختیار صنایع و بخش‌های اقتصادی قرار داد و از این طریق میلیارد‌ها دلار درآمد و ارزش افزوده برای کشور ایجاد کرد.

رئیس‌جمهور افزود: مأموریت دوم، تدوین نظام سهمیه‌بندی و تخصیص استانی بر اساس نیاز واقعی هر منطقه است تا با مدیریت دقیق منابع، امکان تأمین پایدار انرژی برای بخش‌های حیاتی و راهبردی کشور فراهم شود.

پزشکیان همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه ریلی برای صادرات محصولات پتروشیمی تأکید کرد و گفت: انتقال محصولات پتروشیمی از طریق حمل‌ونقل ریلی، به‌ویژه در شرایط فعلی، اقدامی راهبردی و کمک‌کننده برای کاهش هزینه‌ها، افزایش ایمنی و پایداری صادرات است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت