آزمون‌های خرداد ماه پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم استان زنجان به صورت غیرحضوری و براساس عملکرد و ارزشیابی فعالیت‌های طول سال تحصیلی دانش‌آموزان اخذ خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون‌های خرداد ماه پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم استان زنجان به صورت غیرحضوری و براساس عملکرد و ارزشیابی فعالیت‌های طول سال تحصیلی دانش‌آموزان اخذ خواهد شد.

 به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان، در اطلاعیه آمده است با توجه به مصوبه شورای تامین استان، آزمون‌های خرداد ماه پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم استان زنجان به صورت غیرحضوری و براساس عملکرد و ارزشیابی فعالیت‌های طول سال تحصیلی دانش‌آموزان اخذ خواهد شد.

جزئیات بیشتر نحوه برگزاری آزمون‌ها متعاقباً توسط مدیران محترم مدارس به دانش‌آموزان و اولیای دانش‌آموزان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: امتحانات مدارس ، آموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
معاون وزیر:
ساخت سه هزار مدرسه جدید در کشور به اتمام رسید
مدارس و دانشگاه‌های زنجان به مدت دو روز غیر حضوری شد
معاون وزیر:
واقعیت‌های جنگ تحمیلی اخیر در کتاب‌های درسی گنجانده شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha