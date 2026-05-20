باشگاه خبرنگاران جوان- احمد دنیامالی صبح امروز (چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه) نشست مشترکی با روسای فدراسیون‌ها و انجمن‌های ورزشی مستقل داشت تا ضمن تشریک مساعی با آنها نکاتی را در خصوص تبیین اهداف وزارتخانه در راستای رویداد‌های پیش‌رو، بالاخص بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مطرح کند.

در این جلسه معاونین و مدیران ستادی وزارتخانه، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، دبیر کل کمیته ملی المپیک و نایب رییس کمیته ملی پارالمپیک نیز حضور داشتند.

وزیر ورزش و جوانان صحبت‌هایش را با اشاره به موفقیت کاروان ورزش ایران (کسب ۹ مدال طلا و یک نقره و عنوان سومین تیمی) در ششمین دوره بازی‌های ساحلی آغاز کرد. ساحلی‌بازان کشورمان در حالی برای پنجمین بار حضور در این آوردگاه را تجربه می‌کردند که موفق به قرار گرفتن در جمع سه تیم برتر بازی‌ها نشده بودند و بهترین رتبه آنها، دو عنوان چهارمی بود.

دنیامالی با قدردانی از فدراسیون‌ها گفت: «اگر چه پیش بینی ما کسب ۲۰ مدال طلا در بازی‌های ساحلی سانیا بود، اما دستیابی به ۹ مدال طلا هم ارزشمند است. آرزوی من این است که نسبت مدال‌های طلای ما نسبت به مجموع مدال‌های نقره و برنز بیشتر باشد. وصیت رهبر شهید انقلاب هم این بود که ایران قوی، ورزش قوی می‌خواهد. از همه فدراسیون‌هایی که در شرایط جنگی کشور تلاش کردند تا این کاروان به این مسابقات اعزام شود، تشکر می‌کنم.»

وی در ادامه توضیحاتی در خصوص شرایط کشور در جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی داد و به روسای فدراسیون‌ها تاکید کرد که باید در این مقطع حساس مدیریت منابع داشته باشند: «در حال حاضر کشور بدلیل آسیب‌های ایجاد شده در جنگ تحمیلی شرایط خاصی دارد بنابراین اولویت کشور در ابتدا پرداخت حقوق و دستمزدها، یارانه‌ها و تامین منابع برای کالا‌های اساسی است. با توجه به این وضعیت باید منابع را مدیریت کنیم و از اسپانسر هم استفاده کنیم تا اعزام‌ها انجام شود. نمی‌توانیم بگوییم اعزام‌ها در اولویت نباشند، اما جمع بودجه سه وزارتخانه ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد و میراث فرهنگیو گردشگری به ۵۰ همت در سال نمی‌رسد و ۵٠ درصد این بودجه در اختیار ورزش قرار می‌گیرد.»

در این شرایط، اما وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد که حضور در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برای کشور و دولت اهمیت بسزایی دارد. وی در این خصوص افزود: «با وجود همه محدودیت‌ها باید بسیج شویم تا بتوانیم به افتخارآفرینی کاروان ایران در ناگویا کمک کنیم. وقتی بحرانی این چنینی به وجود می‌آید مدال‌آوری ورزشکاران دو برابر شرایط عادی در روحیه ملت اثرگذار است. بخش فرهنگی فدراسیون‌ها باید فعال‌تر از قبل حرکت کنند. ما باید بیشترین کسب مدال طلا را داشته باشیم و به نظر من دسترسی به این مهم امکان‌پذیر است. بیش از ۱۲۰ جلسه تخصصی با فدراسیون‌ها داشتیم و می‌دانم اگر فدراسیون‌ها همت کنند، کاری نشد ندارد.»

دنیامالی یادآور شد، اردو‌های تیم‌های ملی تحت هر شرایطی باید برگزار شود: «آمریکایی‌ها در این ۴٠ روز جنگ و دوره آتش بس به اهدافشان نرسیدند و اگر اکنون تصور تکرار اشتباه‌شان را داشته باشند، به پشتوانه مردم در میادین و نیرو‌های پرقدرت مسلح آماده هر سناریویی هستیم. با این اوصاف اردو‌ها در هر شرایطی باید برگزار شود. فدراسیون‌ها باید در استان‌هایی که مورد اصابت واقع نشده یا کمتر تحت تاثیر قرار گرفتند، اردوهایشان را تشکیل دهند. هر چند که اکثر اردو‌ها در ایام جنگ برگزار شده و این برای ما ارزشمند است. اما این ١٢٠ روز برای ما تعیین کننده و مهم‌تر است.»

وی با بیان این که نباید نتیجه بازی‌های آسیایی دوره قبل ملاک حضور ورزشکاران ایرانی در بازی‌های پیش‌رو باشد، خاطر نشان کرد: ما نباید مبنا را ١٣ مدال طلای بازی‌های هانگژو بگذاریم. ارزیابی کارشناسان در کمیته ملی المپیک و وزارت ۱۵، ۱۶ مدال طلاست، اما من معتقدم اگر همت کنیم و شبانه‌روز در این ایام کار کنیم، این عدد بیشتر خواهد بود. می‌خواهیم ابهت ایران خاری در چشم دشمنان باشد. در مورد بازی‌های ساحلی نظرات بر این بود که شرکت نکنیم، اما با مسئولان کمیته ملی المپیک تدبیر کردیم و اعزام شدیم. کسی فکرش را نمی‌کرد بتوانیم در ۵ رشته توپی ۴ طلا و یک نقره بگیریم.

با تلاش‌های کمیته ملی المپیک و کمک شورای المپیک آسیا، کاروان در شرایط جنگی، ۱۰ روز زودتر به چین رفت. پس اگر باور داشته باشیم، بخشی از ورزش عرق ملی و روح و روان است. شهادت‌هایی که داشتیم و این تجاوزی که به کشور شد، روی همیت بچه‌ها تاثیر خاصی گذاشت بنابراین فقط موضوعات مالی و پولی مطرح نیست و باید از داشته‌های خودمان استفاده کنیم.»

دکتر دنیامالی با اشاره به برخی عزل و نصب‌ها اظهار کرد: «کار روسای فدراسیون‌ها مبارزه است. یک رییس فدراسیون همیشه باید مطابق با مسیر و دانش روز دنیا جلو برود. همکاران را در فدراسیون به یکباره ارتقا ندهید، چون این ظلم در حق آن فرد است. انتخاب سرمربیان تیم‌های ملی را ۱۰ سال گذشته بررسی کنید و ببینید چقدر نقطه ضعف داشتیم. در آخر هم طرف را رد کردیم و رفته است. در مورد هیات‌های استانی هم همچنان مشکل داریم. این بد است که رییس هیات رشته مهم ما بعد از ۱۵ ماه با سرپرستی اداره می‌شود.»

او در خصوص توجه به حوزه ورزش بانوان گفت: «ریزش ورزش قهرمانی زنان در دنیا خیلی زیاد است. به هر حال بانوان به لحاظ تشکیل خانواده و مادر شدن عمر کوتاهی در ورزش حرفه‌ای دارند. ما هر چقدر روی زنان سرمایه‌گذاری کنیم، دو برابر مردان بهره‌وری خواهد داشت. افتخار ما باید این باشد که ۶۰ درصد مدال‌هایمان را دخترانمان بگیرند.»

وزیر ورزش و جوانان در پایان این جلسه اشاره‌ای هم به بازی‌های جهانی عشایر که شهریور ماه در قرقیزستان برگزار می‌شود داشت و تاکید کرد کاروان ایران در این حوزه نیز باید با ترکیبی کامل به این میدان اعزام شود.