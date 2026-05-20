نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، از افزایش منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین، آبیک و البرز و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری آغاز پویش جان ایران با تشریح دستاورد‌های اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از پرداخت بیش از ۵ میلیون و ۵۷۵ هزار فقره وام ازدواج و فرزندآوری در کشور خبر داد و گفت: در مجموع طی پنج سال اجرای این قانون، حدود ۸۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ازدواج، فرزندآوری و حمایت از خانواده پرداخت شده است.

وی با تأکید بر اینکه امروز بزرگ‌ترین سرمایه کشور نه نفت و معدن بلکه جوانان باانگیزه و خانواده‌های مستحکم هستند، اظهار کرد: اگر بخواهیم ایران قوی‌تر شود، باید خانواده‌های قوی‌تر و پرجمعیت‌تری داشته باشیم؛ چرا که خانواده‌های بانشاط می‌توانند اقتصاد قوی، پیشرفت علمی، فناوری و اقتدار سیاسی و اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورند.

قانون جوانی جمعیت، مسیر تغییر گفتمان جمعیتی کشور

محمدبیگی با اشاره به روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: مهم‌ترین دستاورد این قانون در پنج سال گذشته، تغییر گفتمان جمعیتی کشور به نفع فرزندآوری و خانواده بوده است؛ زیرا برای دهه‌ها سیاست غالب، کاهش جمعیت و تحدید فرزندآوری بود.

وی افزود: در نتیجه اجرای این قانون، کاهش جدی آمار سقط جنین، افزایش نرخ فرزندان سوم به بعد و توقف روند نزولی رشد جمعیت در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را شاهد بودیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: سهم فرزندان سوم به بعد از ۱۷.۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۲۸.۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده که نشان‌دهنده رشد ۶۵ درصدی این شاخص است.

نزدیک به ۳ میلیون وام ازدواج پرداخت شد

محمدبیگی با ارائه آمار رسمی از عملکرد نظام بانکی در اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: طی پنج سال گذشته، دو میلیون و ۸۹۷ هزار و ۹۸۴ فقره وام ازدواج به زوج‌های جوان پرداخت شده و همچنین دو میلیون و ۶۷۷ هزار و ۳۲۷ فقره وام فرزندآوری به خانواده‌های ایرانی اختصاص یافته است.

وی افزود: در مجموع بیش از ۵ میلیون و ۵۷۵ هزار فقره تسهیلات در حوزه ازدواج و فرزندآوری به مردم پرداخت شده که اقدامی کم‌نظیر در حمایت از خانواده محسوب می‌شود.

نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس با اشاره به افزایش منابع مالی این بخش گفت: در سال ۱۴۰۱ مجموع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری حدود ۱۵۷ همت بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۵۷ همت رسیده است.

وی ادامه داد: فقط در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰۸.۵ همت برای وام ازدواج و حدود ۴۸.۷ همت برای وام فرزندآوری اختصاص یافته و برای سال ۱۴۰۵ نیز ۳۵۰ همت تسهیلات ازدواج و ۸۵ همت تسهیلات فرزندآوری در نظر گرفته شده است.

محمدبیگی در عین حال با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی گفت: با وجود افزایش تسهیلات، هنوز تعداد زیادی از متقاضیان در صف دریافت وام قرار دارند؛ به‌طوری که تعداد افراد در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از حدود ۴۸۳ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ به بیش از یک میلیون و ۱۹۳ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

وی افزود: در جلسات اخیر با مسئولان بانک مرکزی، تصمیمات جدیدی برای کاهش صف متقاضیان و تسریع در پرداخت تسهیلات اتخاذ شده است.

پویش «جان ایران» زمینه‌ساز جهش دوم جمعیتی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به پویش جان ایران تصریح کرد: همان‌گونه که کشور در دهه نخست انقلاب اسلامی شاهد جهش بزرگ جمعیتی بود، امروز نیز بستر فرهنگی و اجتماعی جهش دوم جمعیتی فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: پویش جان ایران می‌تواند با تقویت انگیزه ازدواج، فرزندآوری و تحکیم خانواده، زمینه‌ساز تولد نسل آینده‌ساز ایران اسلامی باشد.

محمدبیگی تأکید کرد: امروز جهاد خانواده‌ها فقط در حوزه اقتصادی و امنیتی نیست، بلکه تشکیل خانواده، فرزندآوری و گسترش خانواده‌های مستحکم و بانشاط نیز بخشی از جهاد بزرگ ملت ایران برای ساخت آینده کشور محسوب می‌شود.

۸۶ درصد زایمان‌های طبیعی در کشور رایگان انجام می‌شود

محمدبیگی در ادامه با اشاره به روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: هم‌اکنون ۸۶ درصد زایمان‌های طبیعی در کشور به صورت رایگان انجام می‌شود و این عدد نسبت به آغاز اجرای قانون جوانی جمعیت افزایش قابل توجهی داشته است.

وی با تشریح روند نظارت مجلس بر اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: گزارش‌های نظارتی اجرای این قانون هر شش ماه یک بار در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و مجلس از طریق گزارش‌های دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سامانه‌های نظارتی، روند اجرای احکام قانون را پیگیری می‌کند.

محمدبیگی با انتقاد از برخی ترک فعل‌ها در اجرای قانون افزود: بخشی از مشکلات موجود به محدودیت منابع مالی دولت، ناترازی بانک‌ها و ضعف برخی دستگاه‌ها در اجرای کامل احکام قانون بازمی‌گردد و انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی با سرعت و قاطعیت بیشتری وارد عمل شوند.

افزایش زایمان طبیعی رایگان در کشور

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اجرای مواد مرتبط با سلامت مادر و کودک در قانون جوانی جمعیت گفت: در آغاز اجرای قانون، حدود ۷۹.۹ درصد زایمان‌های طبیعی رایگان بود، اما این میزان تا شهریور ۱۴۰۴ به ۸۶ درصد رسیده است.

وی افزود: با وجود تحریم‌های اقتصادی و محدودیت منابع، روند حمایت از مادران باردار و توسعه خدمات رایگان زایمان طبیعی در کشور ادامه پیدا کرده است.

محمدبیگی ادامه داد: یکی از اهداف مهم قانون جوانی جمعیت، کاهش نرخ سزارین در کشور است؛ چرا که تکرار سزارین می‌تواند خطرات بارداری‌های بعدی را افزایش دهد و بر تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری اثر منفی بگذارد.

وی با اشاره به آمار بالای سزارین در کشور اظهار کرد: در حالی که در بسیاری از کشور‌ها حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد زایمان‌ها به صورت طبیعی انجام می‌شود، در ایران همچنان آمار سزارین بالاست و باید برای اصلاح این روند فرهنگ‌سازی جدی صورت گیرد.

نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس افزود: تدوین و ابلاغ دستورالعمل تکریم مادر و نوزاد، توسعه خدمات زایمان بدون درد، پایش عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی و تقویت خدمات مامایی از جمله اقداماتی است که در این حوزه انجام شده است.

وی تأکید کرد: نظام سلامت بدون حضور مؤثر جامعه مامایی امکان موفقیت در حوزه بارداری و زایمان طبیعی را ندارد و باید از ظرفیت ماما‌ها در کنار متخصصان زنان و زایمان بیش از گذشته استفاده شود.

محمدبیگی در پایان با قدردانی از فعالان حوزه سلامت و جمعیت گفت: ترویج زایمان طبیعی، حمایت از مادران و تقویت سیاست‌های جمعیتی، بخشی از مسیر تحقق خانواده قوی و ایران قوی است.