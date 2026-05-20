باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گفته لوی هالوی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی «ال‌عال» رژیم تروریستی اسرائیل، این شرکت در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ متحمل خسارت خالص ۶۸.۹ میلیون دلاری برای سهام‌داران خود شده است که این نخستین زیان مالی آن از سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به شمار می‌رود.

نتایج مالی این شرکت به طور ویژه تحت تاثیر جنگ علیه ایران و همچنین افزایش قیمت سوخت قرار گرفته است. آسیب‌های وارده، درآمد‌های ال‌عال را تحت شعاع قرار داده و تحت تاثیر بالا رفتن قیمت سوخت، درآمد شرکت با کاهشی شدید و ۲۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته مواجه شده است.

در همین حال، روند نزولی سهم شرکت ال‌عال در بازار «فرودگاه بن‌گوریون» ادامه دارد؛ چرا که سایر شرکت‌های هواپیمایی مانند امریکن ایرلاینز و بریتیش ایرویز به دلیل تنش‌ها و احتمال تجدید جنگ با ایران، ازسرگیری پرواز‌های خود به رژیم تروریستی اسرائیل را به تعویق انداخته‌اند.

منبع: المیادین