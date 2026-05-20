باشگاه خبرنگاران جوان _ فرا رسیدن ۳۰ اردیبهشت ماه، روز ملی «ایرانگردی و ایرانشناسی»، بار دیگر نگاهها را به سوی گنجینههای بیبدیل تاریخی و فرهنگی کشور معطوف ساخته است. در این میان، استان یزد به عنوان قطب میراث جهانی، جایگاهی کلیدی در سند توسعه گردشگری کشور ایفا میکند.
پیوند میان هویت تاریخی این شهر و توسعه زیرساختهای ورزشی، از جمله برپایی مسابقات ملی و ترویج ورزشهای اصیل، یزد را به الگویی موفق در تلفیق میراث فرهنگی و نشاط اجتماعی بدل کرده است.
سید احمد هاشمی مدیر کل ورزش و جوانان استان یزد ضمن تاکید بر اینکه تنوع توپوگرافیک فشرده در یزد، موقعیتی ممتاز برای رشد گردشگری ورزشی را فراهم ساخته است، اظهار کرد: این ویژگی جغرافیایی به ورزشکاران اجازه میدهد تا در یک بازه زمانی محدود، دو اکوسیستم کاملاً متفاوت را تجربه و مطالعه کنند.
وی با اشاره به اینکه وجود ارتفاعات بیش از چهار هزار متر در مجاورت مناطق بیابانی، پتانسیل بالایی را برای ورزشهای کوهستانی و سنگنوردی فراهم کرده است، گفت: صعود به این ارتفاعات، علاوه بر جنبههای ورزشی، ناظر بر درک مکانیسمهای هیدرولوژیک فلات مرکزی و نقش برفچالها در تغذیه سفرههای زیرزمینی و قنوات تاریخی یزد است.
هاشمی درخصوص پتانسیل کویر یزد، اظهار کرد: عرصههای وسیع کویری استان، زیرساخت طبیعی لازم را برای ورزشهای ساحلی و بیابانی از جمله فوتبال و والیبال ساحلی در سطح استانداردهای بینالمللی ایجاد کرده است؛ کما اینکه موفقیتهای ساختاری یزد در این رشتهها، پیامد انطباق فعالیتهای فیزیولوژیک انسانی با مرفولوژی زمین در مناطق گرمسیر محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: ورزشکاران در فرآیند پیمایشهای تخصصی خود، با مفاهیم بنیادین ایرانشناسی نظیر مدیریت منابع آب، معماری خاک و فناوریهای سنتی برودتی مانند بادگیرها و یخچالها در تماس مستقیم قرار میگیرند.
به گفته وی، این نوع از گردشگری از سطح بازدیدهای بصری عبور کرده و به «تحلیل زیستبوم» سبب میشود و شناخت شگفتیهای مهندسی باستان در یزد، برای جامعه ورزشی که با استقامت و شرایط سخت محیطی در چالش است، به عنوان الگویی از تابآوری تمدنی تبیین میگردد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان در ادامه با تاکید بر اهمیت ورزشهای آیینی یزد، یادآور شد: ورزش زورخانهای و آیینهای پهلوانی که در فهرست میراث معنوی یونسکو نیز به ثبت رسیده است، یکی از منحصربهفردترین جاذبههای «گردشگری فرهنگی» ایران به شمار میرود.
وی افزود: این ورزش تنها یک فعالیت بدنی نیست، بلکه ترکیبی از هنر، موسیقی، اخلاق و معماری است که تجربهای عمیق و متفاوت را برای گردشگران داخلی و بهویژه خارجی خلق میکند.
هاشمی در تشریح محورهای اهمیت این ورزش در جذب گردشگر، به «میراث زنده» بودن زورخانه اشاره کرد و گفت: برخلاف بسیاری از آثار تاریخی که بیجان هستند، زورخانه یک میراث زنده است و گردشگر با ورود به گود زورخانه، با بخشی از تاریخ و سنتهای چندین صدساله ایران مواجه میشود که هنوز در جریان است.
این مسئول به معماری خاص زورخانهها نیز اشاره کرد و افزود: قرارگیری بسیاری از زورخانههای معروف در بناهای تاریخی مانند زورخانه صاحبالزمان (عج) یزد که در یک آبانبار قدیمی واقع شده، در کنار ابزارهای ورزشی منحصربهفردی نظیر میل، کباده و سنگ، فضایی بصری و نوستالژیک را ایجاد کرده که برای گردشگران بینظیر است.
هاشمی در پایان با تاکید بر پیوند ورزش با اخلاق و مرام پهلوانی، خاطرنشان کرد: در دنیای مدرن که ورزشها اغلب رقابتی و تجاری شدهاند، مشاهده ورزشی که بر پایه تواضع، جوانمردی و ایثار بنا شده، برای گردشگرانی که به دنبال مفاهیم انسانی هستند، بسیار ارزشمند است و آیینهایی مانند «گلریزان» تصویری انسانی و زیبا از فرهنگ ایران را به جهانیان ارائه میدهد.
