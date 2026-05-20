باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی محیط خانه‌ پرورش‌دهنده باشد، تمام فاکتورهای ضروری برای ارتقای سلامت عاطفی در کودکان خردسال و آماده‌سازی آنها برای موفقیت مادام‌العمر را فراهم می‌کند. در ادامه شش راه کلیدی برای تقویت سلامت عاطفی در کودکان، ایجاد تاب‌آوری و تشویق به یادگیری از طریق یک محیط خانه‌ حمایتی ارائه شده است.

امنیت را تضمین کنید

کودکان در محیطی که در آن احساس امنیت و آرامش کنند، رشد می‌کنند. یک محیط خانه قوی و پرورش‌دهنده به کودکان خردسال اجازه می‌دهد تا کشف کنند، یاد بگیرند و حتی اشتباه کنند، در حالی که می‌دانند یک بزرگسال قابل اعتماد دارند که می‌توانند به او تکیه کنند. پاسخ به نیازهای کودکان به آسایش و محبت به ویژه هنگامی که غمگین، ناراحت یا ترسیده‌اند، به آنها کمک می‌کند تا احساسات خود را تنظیم کنند و اعتماد به نفسشان را افزایش دهند.

عشق و مراقبت خود را نشان دهید

هر خانواده عشق خود را به شیوه‌ای متفاوت ابراز می‌کند. برخی اغلب می‌گویند «دوستت دارم»، در حالی که برخی دیگر محبت خود را از طریق رفتارشان نشان می‌دهند. صرف نظر از روش، ایجاد یک محیط خانه‌ پرورشی به معنای اطمینان از این است که کودکان احساس دوست داشته شدن و ارزشمند بودن می‌کنند. پایه‌ قوی حمایت عاطفی، اعتماد به نفس و تاب آوری آنها را می‌سازد.

محدودیت‌ها و انتظارات متناسب با سن کودکان تعیین کنید

کودکان زمانی بهتر یاد می‌گیرند که مراقبان آنها مرزهای روشن، منصفانه و متناسب با سن تعیین کنند. کودکان خردسال به ویژه کودکان نوپا، هنوز در حال رشد مهارت‌های خودتنظیمی هستند. والدین می‌توانند به جای تنبیه یا سرزنش با روش‌های حمایتی به هدایت رفتار فرزندانشان کمک کنند:

_ جایگزین‌های مناسب ارائه دهید (تو نمی‌توانی کامیون اسباب‌بازی خود را پرتاب کنی، اما می‌توانی این توپ نرم را پرتاب کنی.)

_ در صورت نیاز، قوانین واضح و ثابتی وضع کنید (صندلی ماشین یک انتخاب نیست. این یک کار اجباری است. من الان تو را سوار می‌کنم.)

_ با کمک به کودکان در ابراز احساسات، یک الگو باشید (تو می‌توانی به جای زدن، بگویی من عصبانی هستم.)

_ آرام و خونسرد باشید زیرا کودکان با مشاهده نحوه برخورد بزرگسالان با استرس، تنظیم احساسات را یاد می‌گیرند.

از روال‌ها برای ایجاد قابلیت پیش‌بینی استفاده کنید

یک محیط خانه قابل پیش‌بینی به کودکان کمک می‌کند تا احساس امنیت و آرامش کنند. روال‌های روزانه مانند زمان‌های ثابت غذا خوردن، کارهای قبل از خواب و برنامه‌های صبحگاهی به کودکان اجازه می‌دهد تا بفهمند که در ادامه چه اتفاقی می‌افتد و استرس و اضطراب را کاهش می‌دهد. علاوه بر روال‌های روزانه، سنت‌های خانوادگی نیز پیوندهای خانوادگی را تقویت می‌کنند و خاطرات ماندگاری ایجاد می‌کنند که به سلامت عاطفی کودک کمک می‌کند.

برای تفریح ​​و ارتباط وقت بگذارید

به گزارش zerotothree، گذراندن وقت با کیفیت در کنار هم، محیط خانه‌ای حمایتی را برای رشد کودک ایجاد می‌کند. چه بازی کردن باشد، چه مطالعه یا صرف غذا، اولویت دادن به تفریح ​​و ارتباط، روابط خانوادگی قوی ایجاد می‌کند. رشد شناختی در کودکان نوپا نیز از تعاملات بازیگوشانه سود می‌برد که یادگیری را از طریق کاوش و تعامل تشویق می‌کند.

ارتباط آزاد و محترمانه را تشویق کنید

خانواده‌های قوی، ارتباط سالم را در اولویت قرار می‌دهند. در حالی که اختلاف نظرها اتفاق می‌افتند، آموزش نحوه ابراز محترمانه افکار و احساسات به کودکان به آنها کمک می‌کند تا مهارت‌های قوی بین فردی را پرورش دهند. خانه‌ای که در آن کودکان احساس شنیده شدن و ارزشمند بودن می‌کنند، تاب‌آوری عاطفی را افزایش داده و پیوندهای خانوادگی را تقویت می‌کند.

منبع: ایسنا