رهبر انقلاب در پیامی به‌مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید رئیسی تاکید کردند: دوران ناتمام ریاست جمهوری آن شهید، مقیاسی از تلاش و دلسوزی برای ملت و کشور در عین حفظ استقلال آن را فراهم ساخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیام رهبر انقلاب اسلامی به‌مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید رئیسی و بزرگداشت شهدای خدمت منتشر شد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

گرامیداشت شهدای پرواز اردیبهشت و در رأس آنان رئیس‌جمهور شهید، حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، یادآور شهادت خیل شهیدان خدمتگزار در جمهوری اسلامی ایران است؛ از مطهری و بهشتی و رجائی و باهنر، تا رئیسی و آل‌هاشم و امیرعبداللهیان و لاریجانی، صد‌ها شخصیت برجسته و تربیت‌یافته‌ی مکتب خمینی کبیر و خامنه‌ای عزیز اعلی‌الله مقامهماالشریف که دفتر خدمت خالصانه و مجاهدانه‌ی مسئولان جمهوری اسلامی را با امضاء خونین خود مزیّن کردند.

از زمره‌ی ویژگی‌های بارز شهید رئیسی، مسئولیت‌پذیری، جوانگرائی، توجه به عدالت، دیپلماسی فعال و نافع، و بخصوص مردمی بودن را می‌توان برشمرد. این خصوصیات موجب دلگرم شدن دوستان ایران از جمله مجاهدان جبهه‌ی قدرتمند مقاومت و بسیاری از دلسوزان نظام می‌شد. این همه البته با معنویتی که ریشه در عمق جان او داشت، آمیخته بود. در رابطه‌ی بین مسئولین و مردم، خصوصیات مثبت تأثیرگذار، موجب قدردانی متقابل می‌شود. اینگونه بود که بدرقه‌ی او تا جوار مولا و مخدومش حضرت ابِی‌الحسنِ‌الرّضا صلوات‌الله و سلامه علیه با شکوه کم نظیری صورت گرفت. دوران ناتمام ریاست جمهوری آن شهید، مقیاسی از تلاش و دلسوزی برای ملت و کشور در عین حفظ استقلال آن را فراهم ساخت.

اینک ما در برابر حماسه‌آفرینی‌های ملت ایران در مقاومت منحصر‌به‌فرد تاریخی مقابل دو ارتش تروریست جهانی هستیم. این امر، بار تکلیف مسئولان جمهوری اسلامی ـ از رهبری و رؤسای قوا تا همه‌ی سطوح مدیران ـ را سنگین‌تر از گذشته می‌کند. امروز شکر نعمت انسجام ملت و دولت و تمامی دستگاه‌های جمهوری اسلامی، در تقویت انگیزه و خدمت مضاعف و مجاهدانه‌ی مسئولان، گره‌گشایی از مسائل و دغدغه‌های مردم خصوصاً در عرصه اقتصادی و معیشتی، حضور‌های میدانی و مستقیم، و تعریف نقش جدّی برای مردم بعثت‌یافته در مسیر پیشرفت کشور و حرکت امیدوارانه به‌سوی آینده‌ی روشن است.

رحمت و رضوان الهی بر شهیدان راه خدمت و نصرت الهی و دعای سرورمان عجل‌الله تعالی فرجه الشریف پشتوانه‌ی خدمتگزاران به مردم مسلمان ایران باد.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای
۳۰/اردیبهشت/۱۴۰۵

برچسب ها: شهید رئیسی ، رهبر معظم انقلاب
خبرهای مرتبط
سپاه: راه شهید رئیسی، چراغ خدمت در میدان نبرد پیچیده امروز است
شهید رئیسی خستگی نمی‌شناخت
ماجرای تصویری از شهید رئیسی در کنار رهبر معظم انقلاب + فیلم
پیام قالیباف به مناسبت دومین سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
تاریخ این کشور پر از شجاعان و مدیران دلسوز ملت بود وهست و شهید رئیسی ویارانش مجموعه ای از عاشقان خدمت به اسلام وملت بودند که کمتر چنین مجموعه درکنار هم یافت می‌شود درتاریخ کمتر دیده شده که چنین جمعی درکنار هم مظلومانه به شهادت برسند فقط می‌توان به واقعه عاشورا وشهدای هفت تیر سال ۶۰ اشاره کرد روحشان با عاشورائیان محشور شود
۱۶
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
روحت شاد شهید رییسی خدا لعنتتتت کنه وطن فروشان را 😧😩😩😢😔😟😟😟😔😢😩😩😧😴
۳۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
هعی روحت شاد آقای رئیسی تو تایمی که شما رئیس جمهور ما بودی مشکلاتمون خیلی کمتر بود
۳۶
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۱۵:۰۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا باید سران نظام جمهوری اسلامی آنقدر بی ملاحضه باشند که به کشوری که چشم. اسرائیل در مرزهای شمالی ایران است قدم بگذارند
۳۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدا رحمت کنه هر دوی این اشخاص رو
۲۵
۱۱
پاسخ دادن
آیا آیت‌الله شهید سید ابراهیم رئیسی ترور شد؟
آمریکا به‌دنبال سناریوی پیروزمندانه است/ برای جنگ آماده‌ایم
بقائی: تخریب انستیتو پاستور ایران تهدیدی علیه امنیت بهداشتی منطقه است
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سفیر ایران در لبنان
دشمنان در صورت خطای مجدد موشک‌هایی را تجربه خواهند کرد که فکرش را نکرده‌اند
پزشکیان: رسانه‌های صهیونیستی اجازه نمی‌دهند افکار عمومی واقعیت‌ها را ببیند
دیدار مجدد وزیر کشور پاکستان با عراقچی
جوانی جمعیت دغدغه رهبر شهید انقلاب بود
عبور ۳۵ فروند کشتی با هماهنگی سپاه از تنگه هرمز در شبانه‌روز اخیر
آخرین اخبار
عبور ۳۵ فروند کشتی با هماهنگی سپاه از تنگه هرمز در شبانه‌روز اخیر
جوانی جمعیت دغدغه رهبر شهید انقلاب بود
پزشکیان: رسانه‌های صهیونیستی اجازه نمی‌دهند افکار عمومی واقعیت‌ها را ببیند
دشمنان در صورت خطای مجدد موشک‌هایی را تجربه خواهند کرد که فکرش را نکرده‌اند
آیا آیت‌الله شهید سید ابراهیم رئیسی ترور شد؟
دیدار مجدد وزیر کشور پاکستان با عراقچی
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سفیر ایران در لبنان
بقائی: تخریب انستیتو پاستور ایران تهدیدی علیه امنیت بهداشتی منطقه است
آمریکا به‌دنبال سناریوی پیروزمندانه است/ برای جنگ آماده‌ایم
سازمان اطلاعات سپاه: ابتکار و تهدید ایران را جدی بگیرید
رد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره جزئیات مذاکرات پایان جنگ
وزرای امور خارجه ایران و اتریش گفت‌و‌گو کردند
عبور ۳۱ فروند کشتی با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز
رهبر شهید انقلاب به عنوان «شهید شاخص سال» معرفی شد
پزشکیان: دولت با تمام ظرفیت از تقویت نیرو‌های مسلح حمایت می‌کند
بقائی: اروپا از بی‌عملی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی دست بردارد