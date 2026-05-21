اقتصاد کشور به آرایش جنگی نیاز دارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یک برنامه تلویزیونی، درمورد آرایش جنگی کشور در حوزه اقتصاد گفت: طرف آمریکایی و دشمنان اهدافی داشتند که ابتدا، جنگ را در عرصه نظامی شروع کردند، امّا آن چیزی که مشخص است این است که نقطه جنگ از عرصه نظامی به عرصه اقتصادی منتقل شده است و به این معنی نیست که بگوییم دوباره جنگ نظامی شروع نمی‌شود، به این مفهوم است که حتی اگر جنگ نظامی هم شروع شود جنگ نظامی ذیل هدف اقتصادی خواهد بود.

ظهوریان ادامه داد: دشمن در جنگ یک سری اهدافی داشت و در جنگ نظامی دست برتر با ما بود و در عرصه نظامی سیلی خورد و نتوانست به اهداف خود برسد و صدراعظم آلمان گفت که ایران در این جنگ، آمریکا را تحقیر کرد.

امروز، نقطه جنگ به عرصه اقتصادی آمده و به تاب‌آوری اقتصادی رسیده و کسی در این جنگ تاب‌آوری اقتصادی پیروز است که بیشتر بتواند تحمل کند و ایران از طریق تنگه هرمز به دشمن فشار وارد کرده است و میزان زیادی از جریان انرژی و تجارت خارجی دنیا را از طریق تنگه هرمز کنترل کرده است و ابزار طرف مقابل نیز، به سمت اقتصادی تغییر پیدا کرده است که یکی از ابزار‌های مهم در فشار اقتصادی، محاصره دریایی است که هدفش فرسایش اقتصاد ایران است. یعنی یک وجه این محاصره دریایی فشار بر منابع ارزی مثل نفت و تأمین کالا‌های اساسی است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تجارت خارجی دریامحور است. به این مفهوم که حدود ۸۲ درصد از تجارت خارجی کشور از طریق دریا انجام می‌شود و عمده آن از طریق دریای جنوب است و حدود ۷۰ درصد از تأمین کالا‌های اساسی ما از طریق دریا‌های جنوب انجام می‌شود که طبیعتاً تأثیر خودش را بر اقتصاد دارد. به همین دلیل، باید برای این موضوع طراحی و برنامه‌ریزی داشته باشیم.

مسئولان و مردم کشور باید آرایش جنگی در حوزه اقتصاد داشته باشند و اگرچه این مسائل و مشکلات بدون راه‌حل نیستند، امّا شاید راه‌حل در سیستم‌های فعلی اقتصادی ما جوابگو نباشد.

ظهوریان ادامه داد: مرز‌های زمینی کشور گسترده هستند و اگر تجارت دریایی ما به ویژه در حوزه نفت و کالا‌های اساسی دچار مشکل شده است باید به سمت مسیر‌های جایگزین برویم که این مسیر‌ها وجود دارند و فعال شدن مسیر‌های زمینی باید مورد توجه قرار بگیرند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یک سری از ساختار‌های اداری کشور مناسب شرایط جنگی نیستند. یعنی شاید اگر تصمیمی در سیستم اداری عادی ما چندین ماه طول می‌کشد این تصمیم درمورد نحوه ترخیص کالا و گمرکات باید به سرعت انجام شود. زیرا مسیر‌های زمینی داریم و می‌توان ترکیب حمل و نقل دریایی و زمینی با یکدیگر را انجام داد و بخشی از کالا‌های کشور می‌توانند از طریق مسیر‌های جایگزین ترکیبی وارد کشور شوند و فعال شدن مسیر‌های زمینی و ریلی در شمال می‌تواند به این موضوع کمک کند.

ظهوریان بیان کرد: تنوع‌بخشی به مبادی واردات کالا‌های اساسی بسیار مهم است. زیرا وقتی مبادی واردات کالا‌های اساسی و واردکننده‌ها محدود باشند، یکی از مشکلات در جنگ اقتصادی هستند و الحمدلله، کار‌هایی شروع شده‌اند، امّا آن چه که گزارش شده است طبق آرایش جنگی نیست که یک اتاق جنگ اقتصادی وجود داشته باشد و تصمیم‌ها به سرعت گرفته شوند و مسیر‌ها فعال شوند. زیرا هدف اصلی این است که برای قیمت تأمین کالا‌های اساسی با مشکل روبه‌رو نشویم. چون برای تأمین کالا‌های اساسی با مشکل روبه‌رو نمی‌شویم، امّا اگر تحرکات لازم برای تسهیل این موضوع وجود نداشته باشند ممکن است قیمت تأمین کالا‌های اساسی کشور افزایش پیدا کند که در حال حاضر، آثار این موضوع را در بازار مشاهده می‌کنیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر، فرصت اصلاحات اقتصادی به وجود آمده است که شاید فرصت اراده کافی برای انجام آنها وجود نداشته است و باید به جنگ به مثابه یک فرصت نگاه کرد و اصلاحاتی که تا الان انجام نداده‌ایم باید به ما تحمیل شوند.

ظهوریان ادامه داد: نظام بانکی یکی از نظام‌های مهم توسعه کشور است که نگاهی به تجربیات تاریخ توسعه در دنیا به ویژه بعد از جنگ، نشان می‌دهد که یکی از محور‌های مهم آن، استفاده از ظرفیت و قدرت خلق پول نظام بانکی بوده است.

آلمان بعد از جنگ جهانی اول ویران بود و بین جنگ جهانی اول و دوم نیز، بخشی از اقتصاد کشور خود را به عنوان غرامت به کشور‌های پیروز می‌داد، امّا به کشوری تبدیل شد که در جنگ جهانی دوم، همه اروپا را گرفت و رئیس بانک مرکزی آلمان در آن زمان با یک سیاست سختگیرانه هدایت اعتبار، منابع بانکی و قدرت خلق پول را به سمت اولویت‌های کشور هدایت کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سال گذشته، ۱۱ هزار همت، فقط خلق پولی بوده است که در نظام بانکی کشور به وجود آمده است و بودجه غیر جاری کشور حدود ۶۰۰ همت است و ما، ۲۰ برابر کل بودجه عمرانی و دارای سرمایه فقط ظرفیت خلق پول در نظام بانکی داریم که می‌توان چنین پولی را برای بازسازی بعد از جنگ استفاده کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده این است که در فروردین ماه، ۳۶ درصد جوجه‌ریزی واحد‌های مرغداری ما کاهش پیدا کرده است. زیرا برای این که تورم نشود گفته شده است که هیچ کدام از این تسهیلات را بانک مرکزی نداده است.

ظهوریان افزود: محور آرایش جنگی اقتصاد بانک مرکزی است و الان، به یک دیکتاتوری اعتباری در بانک مرکزی نیاز داریم و باید به بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی نظارت کند و اصلاحات نظام ارزی صورت بگیرد و واحد‌های صادرات‌محور در اولویت قرار بگیرند و باید از ظرفیت‌های مهم کشور برای بازسازی استفاده کنیم که یکی از آنها، تأمین مالی زمین‌محور است.