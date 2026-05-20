معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، از تصویب تعرفه جدید دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، آقایی همچنین از اضافه شدن سه خدمت جدید به سبد خدمات این دفاتر خبر داد و تصریح کرد: با پیگیری‌های معاونت خدمات الکترونیک قضایی، امکان ارائه سه خدمت نوین در دفاتر فراهم شده که به شرح زیر است:

۱. ثبت و ارسال درخواست به سامانه «مسیر»

۲. ثبت اعتراض به کروکی تصادفات

۳. ثبت اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف سازمان ثبت احوال (مطابق با بند ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت)

وی در تشریح این خدمات، با اشاره به همسان‌سازی تعرفه آنها با نوع خدمات ارائه‌شده، تأکید کرد: اختصاص این سه خدمت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، گامی مؤثر در کاهش مراجعات حضوری به دستگاه قضایی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیرو‌های متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
بسلامتی تا کی ادامه میدید؟!
