باشگاه خبرنگاران جوان-اسحق شهبازی رییس بازرسی منطقه چهار کشور و بازرسی کل استان همدان گفت: طی سال گذشته برای ۷۸ تن از کارکنان ادارات استان به علت تخلفات رای محکومیت اداری صادر شد که در این مدت همچنین برای سه نفر از کارکنان ادارات رای محکومیت قضایی صادر شد.
این مسئول به بیان عملکرد این نهاد در سال گذشته پرداخت و یاداوری کرد: ۱۱۸ پرونده موردی و ۲۹ پرونده برنامهای سال گذشته در بازرسی استان همدان تشکیل و توسط گروههای تخصصی بازرسی مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در این راستا، پنج گزارش تعقیب کیفری به مراجع قضایی استان و ۲۶ گزارش تخلفات اداری به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شد.
بازرس کل استان همدان اظهار کرد: این گزارشها به ترتیب منجر به رسیدگی به جرائم ۹ نفر و تخلفات اداری ۳۵ نفر شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این ۳۷۱ مورد پیشنهاد برای اصلاح فرایندها و بهبود رویههای اداری در دستگاههای اجرایی استان ارائه شده است.
شهبازی افزود: نتایج گزارشهای بازرسی که منتج به صدور آرای محکومیت اداری در سال گذشته شده، ۴۴ فقره بوده است.