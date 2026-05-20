سخنگوی وزارت خارجه ایران توضیحاتی را درباره حواشی به وجود آمده درباره سفر احتمالی وزیر خارجه به نیویورک ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که احتمال سفر وزیر امور خارجه به نیویورک در روز‌های آتی وجود دارد؟ گفت: با توجه به ریاست دوره‌ای چین بر شورای امنیت سازمان ملل و برنامه این کشور برای برگزاری نشست ویژه وزرای خارجه درباره مباحث مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی، وزیر امور خارجه کشورمان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل برای روز ۲۶ می (پنچم خرداد) پیش‌بینی شده و البته با توجه به برنامه کاری فشرده وزیر امور خارجه، شرکت در آن هنوز قطعی نشده است.

بقائی در پایان توصیه کرد: مراقب توطئه‌های دشمن در انتشار اخبار و تصاویر فیک باشیم و بر اساس آنها تجزیه و تحلیل نکنیم.

منبع: ایسنا