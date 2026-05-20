سخنگوی وزارت خارجه ایران توضیحاتی را درباره حواشی به وجود آمده درباره سفر احتمالی وزیر خارجه به نیویورک ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که احتمال سفر وزیر امور خارجه به نیویورک در روز‌های آتی وجود دارد؟ گفت: با توجه به ریاست دوره‌ای چین بر شورای امنیت سازمان ملل و برنامه این کشور برای برگزاری نشست ویژه وزرای خارجه درباره مباحث مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی، وزیر امور خارجه کشورمان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل برای روز ۲۶ می (پنچم خرداد) پیش‌بینی شده و البته با توجه به برنامه کاری فشرده وزیر امور خارجه، شرکت در آن هنوز قطعی نشده است.

بقائی در پایان توصیه کرد: مراقب توطئه‌های دشمن در انتشار اخبار و تصاویر فیک باشیم و بر اساس آنها تجزیه و تحلیل نکنیم.

منبع: ایسنا 

برچسب ها: عراقچی ، وزارت امور خارجه
خبرهای مرتبط
بقائی: سفر احتمالی وزیر خارجه به نیویورک یک اقدام دیپلماتیک عادی است
مصاحبه سخنگوی وزارت خارجه با روزنامه «فولیا د سائوپائولو» برزیل؛
بقائی: چرا ایران باید مواد خود را به کشور دیگری منتقل کند؟
عراقچی: هماهنگ با نظام هستیم/ سفارت‌خانه‌ها در جنگ دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای پیروز شدند
بقائی: آمریکا نمی‌تواند جنایت شرم آور میناب را مخفی کند
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان
سخنگوی وزارت امور خارجه:طرف حساب ما برای صدور روادید فیفاست/ آمریکایی‌ها بار‌ها تعهدات میزبانی را انجام ندادند+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایشالا هر چه زودتر توافق بشه راحت بشیم از این وضعیت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
بزرگترین اشتباه دادن ویزا به این شخص است
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
میری برا چی؟؟،
۰
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر نشستی که وضع الان جامعه بهبود ببخشه عالیه ممنون اقای عراقچی
۲۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر رهبر چین آنطورناجوانمردانه ترور شده بود اینطور سخاوتمندانه به کشور قاتلان سفر میکرد. مردم را خسته کردید.
۳
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۱۵:۲۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
سفربی خطرموفق باشید زودبرگردید
۲۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
توی این بحبوحه جنگ خیلی خطرناک هست و در ضمن خوراک آمریکا فقط موشک و بمب است و الا دست از سر ما بر نمیدارد
۷
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوب مگه ایران خودش نمیتونست تو این اجلاس شرکت کنه؟این مگه ابتکار لازم داشت؟ لابد یه خبری هست که فعلا مصلحت نیست بگید یا چی نمیدونم.شایدم چین وساطت کرده ایران رو راه بدن.خدا کنه هر چی هست به خیر و صلاح مردم و کشور ما باشه
۲
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فلفل
۱۴:۵۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
نشست در کشور دشمن جنایت پیشه ؟!!!!
عین حماقت است .
نشست باید در خود چین باشد.
۸
۱۴
پاسخ دادن
آیا آیت‌الله شهید سید ابراهیم رئیسی ترور شد؟
آمریکا به‌دنبال سناریوی پیروزمندانه است/ برای جنگ آماده‌ایم
بقائی: تخریب انستیتو پاستور ایران تهدیدی علیه امنیت بهداشتی منطقه است
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سفیر ایران در لبنان
دشمنان در صورت خطای مجدد موشک‌هایی را تجربه خواهند کرد که فکرش را نکرده‌اند
پزشکیان: رسانه‌های صهیونیستی اجازه نمی‌دهند افکار عمومی واقعیت‌ها را ببیند
دیدار مجدد وزیر کشور پاکستان با عراقچی
جوانی جمعیت دغدغه رهبر شهید انقلاب بود
عبور ۳۵ فروند کشتی با هماهنگی سپاه از تنگه هرمز در شبانه‌روز اخیر
آخرین اخبار
عبور ۳۵ فروند کشتی با هماهنگی سپاه از تنگه هرمز در شبانه‌روز اخیر
جوانی جمعیت دغدغه رهبر شهید انقلاب بود
پزشکیان: رسانه‌های صهیونیستی اجازه نمی‌دهند افکار عمومی واقعیت‌ها را ببیند
دشمنان در صورت خطای مجدد موشک‌هایی را تجربه خواهند کرد که فکرش را نکرده‌اند
آیا آیت‌الله شهید سید ابراهیم رئیسی ترور شد؟
دیدار مجدد وزیر کشور پاکستان با عراقچی
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سفیر ایران در لبنان
بقائی: تخریب انستیتو پاستور ایران تهدیدی علیه امنیت بهداشتی منطقه است
آمریکا به‌دنبال سناریوی پیروزمندانه است/ برای جنگ آماده‌ایم
سازمان اطلاعات سپاه: ابتکار و تهدید ایران را جدی بگیرید
رد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره جزئیات مذاکرات پایان جنگ
وزرای امور خارجه ایران و اتریش گفت‌و‌گو کردند
عبور ۳۱ فروند کشتی با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز
رهبر شهید انقلاب به عنوان «شهید شاخص سال» معرفی شد
پزشکیان: دولت با تمام ظرفیت از تقویت نیرو‌های مسلح حمایت می‌کند
بقائی: اروپا از بی‌عملی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی دست بردارد